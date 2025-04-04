Рубио отреагировал на дополнительные условия России для перемирия на Черном море

Во время переговоров в Саудовской Аравии Россия выдвинула условия для установления перемирия в Черном море. В частности, она требует снятия отдельных санкций ЕС. Европа тем временем подчеркнула, что не планирует снимать ограничения с России, пока ее войска находятся в Украине.

Журналисты попросили прокомментировать эту ситуацию госсекретаря США Марко Рубио после его встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает 24 Канал.

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Что сказал Рубио

Рубио назвал условия России частью переговорного процесса. Чиновник отметил, что сейчас важно, движутся ли стороны к миру или нет.

"Если мир реальный, то мы будем об этом знать. Если никто не заинтересован, мы тоже будем об этом знать, и будем принимать решения на этой базе", – сказал Рубио.

К слову, госсекретарь рассказал, что Трамп ожидает от Москвы готовности к прекращению войны против Украины, которая должна стать известной "через недели, а не месяцы". Он признал, что сейчас российская сторона нарушает достигнутое частичное перемирие.

По его словам, Конгресс США уже начал работать над законопроектом о санкциях против России, которые введут в случае, если Москва решит продолжать войну против Украины.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в бесконечных переговорах по завершению войны.

Напомним, что во время саммита "Коалиции желающих" в Париже политики единогласно выступили за продление санкций против России. Эта позиция европейцев была высказана после того, как Москва одним из условий для перемирия на Черном море назвала снятие отдельных санкций ЕС.