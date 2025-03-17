Премьер Индии Моди считает, что сейчас открылась возможность для плодотворных переговоров по миру
- Премьер Индии Нарендра Моди выразил мнение, что нынешняя ситуация открывает возможность для продуктивных переговоров между Украиной и Россией, подчеркнув важность участия обеих стран в диалоге.
- Моди подчеркнул, что Индия поддерживает мир и готова выступать в роли миротворца, имея хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией.
- Он отметил, что война вызвала глобальные проблемы, такие как кризис продовольствия и топлива, и призвал мировое сообщество объединиться в стремлении к миру.
- Моди ранее поддержал инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению войны.
Глава правительства Индии Нарендра Моди считает, что нынешняя ситуация открывает возможность для "содержательных и продуктивных" переговоров между Украиной и Россией. Он отметил, что всегда был сторонником мира.
Моди считает, что в переговорах должны непосредственно участвовать Украина и Россия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Лекса Фридмана.
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Каков взгляд Моди на мирные переговоры Украины и России
Нарендра Моди посетил подкаст Лекса Фридмана и в частности прокомментировал возможность достижения мира в Украине.
Сначала найти мир было сложно, но нынешняя ситуация предоставляет возможность для содержательных и продуктивных переговоров между Украиной и Россией,
– сказал Моди.
Он подчеркнул, что любые переговоры должны происходить с участием обеих стран.
Он добавил, что всегда был сторонником мира.
"Потому что Индия – это земля Гаутама Будды и Махатмы Ганди. И индийцы не склонны к вражде и конфликтам. Вместо этого мы поддерживаем гармонию... Мы выступаем за мир. И там, где мы можем действовать как миротворцы, мы с радостью берем на себя эту ответственность", – объяснил Моди.
Он отметил, что имеет хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией.
"Я имею близкие отношения как с Россией, так и с Украиной. Я могу сидеть с президентом [Владимиром] Путиным и говорить, что сейчас не время для войны. И я также могу по-дружески сказать президенту Зеленскому, что, брат, независимо от того, сколько людей стоит с тобой в мире, на поле боя никогда не будет решения. Решение придет только тогда, когда и Украина, и Россия сядут за стол переговоров", – подчеркнул индийский премьер.
По его словам, война вызвала значительные страдания и повлияла даже на Глобальный Юг.
Мир борется с кризисом продовольствия, топлива и удобрений. Итак, мировое сообщество должно объединиться в стремлении к миру. Что касается меня, то я всегда утверждал, что я на стороне мира. Я не являюсь нейтральным. У меня есть позиция, и это – мир. И мир – это то, к чему я стремлюсь,
– подчеркнул Нарендра Моди.
Ранее 13 февраля во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Моди выразил поддержку его инициатив по прекращению войны.