Оккупированные территории под контролем Москвы: США представили контуры мирного соглашения, – Bloomberg

США представили союзникам предложения по мирному соглашению между Украиной и Россией. Они касаются в частности прекращения огня и смягчения санкций против России.

По словам источников, предложение фактически предусматривает замораживание войны – украинские территории, которые сейчас оккупированы Россией, останутся под контролем Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Какое мирное соглашение предлагают США

По словам источников, предложение США фактически означает замораживание войны. Так, украинские территории останутся под контролем России.

Среди предложений также отказ Украины от вступления в НАТО.

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом состоялась в рамках саммита "коалиции желающих".

Американские чиновники отметили, что стремятся достичь полного прекращения огня в течение нескольких недель. Союзники соберутся снова на следующей неделе в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение.

Предлагаемые планы не являются окончательными и требуют обсуждения с Киевом. Также европейские партнеры отметили, что не будут признавать оккупированные территории российскими.

Переговоры потеряют смысл, если Россия не прекратит боевые действия. В то же время предоставление Украине гарантий безопасности для обеспечения выполнения любого соглашения является критически важным. Киев уже согласился на полное перемирие и ожидает того же от Москвы.

Источник также отметил, что во время саммита украинская делегация акцентировала на том, как может осуществляться мониторинг прекращения огня и как будет выглядеть миротворческий контингент.

Переговоры в Париже также основывались на инициативах Франции и Великобритании по развертыванию "гарантийных сил" на территории Украины, а также на планах укрепить обороноспособность Украины.

Европейские лидеры хотят продемонстрировать серьезность своих намерений в поддержке Украины и убедить Дональда Трампа поддержать гарантии Украине.

Напомним, после переговоров в Париже госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Европа таки может сыграть роль в приближении мира в Украине, хотя ранее США скептически относились к возможностям европейских партнеров.