США давят на Украину относительно завершения войны, а на Россию –нет: в Axios раскрыли детали

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Украину в вопросе прекращения войны. Тем не менее, в Вашингтоне даже не говорят о том, чтобы усилить давление в мирном процессе на Россию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Axios.

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Что сейчас думают в США относительно мирных переговоров

Журналисты отмечают, что за несколько дней до того, как президент Трамп и члены его администрации публично заявили, что они готовы "умыть руки" от переговоров в Украине, президент США частно сказал своим чиновником о разочаровании тем, что эти переговоры ни к чему не приводят.

По словам информированного американского чиновника, глава Белого дома сосредоточится на других направлениях внешней политики, если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время.

Сам Трамп пока не установил конечного срока по этому вопросу и не сказал, будет ли предпринимать какие-то дальнейшие шаги, кроме выхода из переговоров.

Рубио в свою очередь сказал, что Трамп решил, что он посвятил вопросу окончания войны России против Украины "много времени и энергии", и сейчас "в мире происходит много вещей, на которых мы должны сосредоточиться".

Нам нужно выяснить в течение нескольких дней, возможно ли это (окончание войны в Украине – 24 Канал) в краткосрочной перспективе. Если нет, я думаю, что мы просто будем двигаться дальше,

– сказал Рубио.

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс позже рассказала, что в пятницу Марко Рубио провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и повторил, что "если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отступят от усилий по посредничеству в войне".

По словам европейских дипломатов государственный секретарь США не сказал, как будут выглядеть шаги, чтобы быстрее прекратить войну в Украине, а лишь подчеркнул, что США хотят быстрого прогресса.

Двое европейских дипломатов также подтвердили, что Рубио сказал, что Трамп "теряет терпение" и может выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение.

Источники считают, что комментарии Рубио были прежде всего направлены на Украину. Близкий к украинскому правительству собеседник также заявил, что эти месседжи были призваны оказать давление на Киев. Более того – он выразил беспокойство, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке военной помощи Украине со стороны США.

Европейские дипломаты сообщили, что во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на Россию. Мол, складывалось впечатление, что Рубио и Уиткофф "находятся под большим давлением со стороны Трампа и пытаются передать его другим игрокам".

"Украина быстро согласилась с планами Трампа по 30-дневному прекращению огня. Зато Россия не спешила поддержать эту инициативу, заявляя о своих успехах на поле боя и выдвигая ряд условий для заключения любого мирного соглашения. В конце концов маловероятно, что Кремль будет особенно обеспокоен возможным сворачиванием американского дипломатического участия", – резюмирует издание.