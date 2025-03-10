США заявляют, что Украина "готова двигаться вперед" по требованиям о перемирии, – BBC

Администрация Трампа считает, что руководство Украины готово двигаться вперед с требованием США относительно процесса прекращения огня с Россией. До этого видение американской стороны было кардинально иным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал BBC. Информацию изданию предоставил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.

Интересно "Кость в горле": почему Трамп так сильно давит на Украину и чего ожидать дальше

США видит намерения Украины двигаться к перемирию

Госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Волц должны вскоре прибыть в Саудовскую Аравию для переговоров с украинскими коллегами во вторник.

Тот факт, что они (украинская делегация – 24 Канал) приезжают сюда (на переговоры с США в Саудовскую Аравию – 24 Канал) на высоком уровне, является для нас хорошим свидетельством того, что они хотят сесть за стол переговоров и готовы двигаться вперед,

– сказал представитель Госдепартамента на условиях анонимности, чтобы обсудить переговоры с Украиной в Джидде.

Хотя Владимир Зеленский также должен посетить королевство Персидского залива, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, ожидается, что президент Украины не будет играть никакой официальной роли в переговорах с американцами.

Украинскую команду будут представлять глава Офиса Президента Андрей Ермак, советник по национальной безопасности страны, а также министры иностранных дел и обороны.

В своем видеообращении вечером в воскресенье Зеленский сказал: "Мы надеемся на результаты – как в приближении мира, так и в продолжении поддержки".

В пятницу Трамп выпустил редкую угрозу дальнейших санкций против Москвы, пытаясь достичь соглашения. США уже ввели жесткие санкции против России из-за войны.

Трамп сказал, что он рассматривает этот шаг, потому что Россия "прямо сейчас толкает Украину на поле боя".

Вскоре после перепалки в Белом доме Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента и попытался наладить отношения с США. Позже спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что американский лидер получил письмо от Зеленского, который содержал слова о "извинениях" и "чувство благодарности".

Уиткофф сказал, что в Саудовской Аравии команда США хотела обсудить "рамки" мира, чтобы попытаться положить конец российско-украинской войне.

Сообщается, что крупная сделка по полезным ископаемым, сорвана из-за спора, также снова стоит на повестке дня в Саудовской Аравии.