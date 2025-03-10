Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал BBC. Інформацію виданню надав високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

Цікаво "Кістка у горлі": чому Трамп так сильно тисне на Україну і чого очікувати далі

США бачить наміри України рухатися до перемир'я

Держсекретар США Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц мають незабаром прибути до Саудівської Аравії для переговорів з українськими колегами у вівторок.

Той факт, що вони (українська делегація – 24 Канал) приїжджають сюди (на перемовини з США у Саудівську Аравію – 24 Канал) на високому рівні, є для нас хорошим свідченням того, що вони хочуть сісти за стіл переговорів і готові рухатися вперед,

– сказав представник Держдепартаменту на умовах анонімності, щоб обговорити переговори з Україною в Джидді.

Хоча Володимир Зеленський також має відвідати королівство Перської затоки, щоб зустрітися з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом, очікується, що президент України не відіграватиме жодної офіційної ролі в переговорах з американцями.

Українську команду представлятимуть глава Офісу Президента Андрій Єрмак, радник з національної безпеки країни, а також міністри закордонних справ і оборони.

У своєму відеозверненні ввечері в неділю Зеленський сказав: "Ми сподіваємося на результати – як у наближенні миру, так і в продовженні підтримки".

У п'ятницю Трамп випустив рідкісну погрозу подальших санкцій проти Москви, намагаючись досягти угоди. США вже запровадили жорсткі санкції проти Росії через війну.

Трамп сказав, що він розглядає цей крок, тому що Росія "прямо зараз товче Україну на полі бою".

Невдовзі після перепалки в Білому домі Зеленський висловив жаль з приводу інциденту та спробував налагодити відносини зі США. Пізніше спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що американський лідер отримав листа від Зеленського, який містив слова про "перепрошування" та "почуття вдячності".

Віткофф сказав, що в Саудівській Аравії команда США хотіла обговорити "рамки" миру, щоб спробувати покласти край російсько-українській війні.

Повідомляється, що велика угода з корисними копалинами, зірвана через суперечку, також знову стоїть на порядку денному в Саудівській Аравії.