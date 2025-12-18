Надеюсь, Украина будет действовать быстро, ведь там есть Россия, – Трамп о мирном урегулировании
- Дональд Трамп ожидает быстрых действий от Украины по мирному урегулированию конфликта.
- Трамп отметил, что "Россия меняет свое мнение, когда захватывает слишком много территории".
Дональд Трамп сделал новое заявление по урегулированию войны в Украине. Американский президент ожидает быстрых действий от Киева по мирному процессу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время разговора с журналистами в Белом доме.
Что сказал Трамп о мирном урегулировании в Украине?
Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о встрече по Украине, которая состоится 20 – 21 декабря во Флориде, заявил, что стороны "уже близки к чему-то".
В то же время он отметил, что ожидает быстрых действий от Украины.
Россия там, и каждый раз, когда (украинцы – 24 Канал) медлят, Россия меняет свое мнение,
– сказал американский лидер.
Трамп уточнил, что "Россия меняет свое мнение", когда "захватывает слишком много территории".
Кстати, профессор американистики Института Клинтона Скотт Лукас в эфире 24 Канала объяснил, что соперничество внутри команды Дональда Трампа влияет на давление в отношении Украины. Один из них исходит из логики Кремля и предусматривает существенные уступки со стороны Украины, а другой формируется с участием Киева и европейских партнеров и начинается с прекращения огня без фиксации окончательных решений заранее.
Что ранее говорил Трамп о переговорах?
Дональд Трамп заявил, что США были "очень близки" к заключению соглашения как с Россией, так и с Украиной. Однако, по его словам, Зеленскому не нравится концепция соглашения.
В то же время Трамп призвал европейских лидеров давить на Владимира Зеленского, чтобы тот принял мирный план США. Кроме того, Белый дом решительно настроен достичь мирного соглашения между Россией и Украиной до конца года.
Стоит отметить, что новый раунд переговоров США и России по мирному урегулированию состоятся в Майами 20 декабря. По данным СМИ, от американской стороны на встрече будут представлены Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.