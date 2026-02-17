Трамп сделал предупреждение для украинской делегации перед переговорами в Женеве

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами рассказал о предстоящих переговорах в Женеве. Лидер США отметил, что это будет "важная встреча".

Трамп отметил, что Украина должна "быстро садиться за стол переговоров". Об этом сообщил Белый дом.

Что ожидает Трамп от встречи в Женеве?

На переговоры в Женеве со стороны США приедут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Дональд Трамп отметил, что это будут "очень важные переговоры". Он добавил, что Украине сейчас как можно быстрее нужно начинать диалог.

Ну, у нас большие переговоры. Это будет очень просто. То есть, смотрите, пока что Украине лучше быстрее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам говорю. Мы находимся в такой позиции, что хотим, чтобы они пришли,

– заявил президент.

Напомним, что третий раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США состоится 17 – 18 февраля в Женеве. Команда переговорщиков от Украины вечером 16 февраля уже прибыла к месту встречи. Рустем Умеров заявил, что ожидает конструктивную работу и предметные встречи по безопасности и гуманитарным вопросам.

Что известно о ходе переговоров?