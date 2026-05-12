Трамп думает, что завершение российско-украинской войны "уже приближается"

Трамп считает, что война в Украине может скоро закончиться. Он сказал, что достигнет урегулирования.

Об этом Трамп сказал журналистам, перед тем, как отправился на встречу с Си Цзиньпином в Китай.

Что Трамп думает о перспективе завершения войны в Украине?

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах прекращения боевых действий, Трамп выразил мнение, что мирное урегулирование "уже очень близко".

"Конец войны в Украине – думаю, это уже очень близко. Верьте или нет, но я думаю, что это приближается. И мы достигнем этого урегулирования между Россией и Украиной", – сказал Трамп. Также в очередной раз подчеркнул, что во время своего политического пути "остановил восемь войн".

Трампа спрашивали о желании России оккупировать Донбасс