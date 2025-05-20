Трамп заявил, что имеет собственную "красную линию" по переговорам между Украиной и Россией
- Трамп заявил, что имеет собственную "красную линию" в голове, после которой США могут выйти из переговоров между Украиной и Россией.
- Президент США также сообщил, что не будет усиливать санкции против России, поскольку считает, что есть шанс на прогресс в переговорах.
Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет "красную линию" в своей голове, после пересечения которой Вашингтон будет вынужден выйти из мирных переговоров. Однако озвучить эту границу политик не согласился.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом доме в понедельник, 19 мая.
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Есть ли у Трампа собственная "красная линия"
У Дональда Трампа спросили, есть ли у него "красная линия", которая заставит Соединенные Штаты отступить от мирного процесса.
Да, в моей голове, но я не собираюсь об этом объявлять,
– сказал президент.
По его словам, США "не должны были ввязываться в эту войну", "и нам было бы гораздо лучше, если бы мы этого не сделали".
Поэтому я думаю, что у меня есть определенный предел, но я не хочу его называть, потому что считаю, что это еще больше усложнит переговоры,
– подытожил Трамп.
К слову, Дональд Трамп также заявил журналистам, что не будет усиливать санкции против страны-агрессора России, "поскольку есть шанс" на прогресс. По его словам, если ввести санкции, то ситуация может значительно ухудшиться.
Напомним, вечером в понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, который длился более 2 часов. Перед своим разговором с главой Кремля Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.