Украина "серьезно говорит" о компромиссе с Россией, премьер Польши Туск

В Париже 6 января прошел очередной раунд переговоров по миру в Украине, который завершился довольно результативно. Польша считает, что Киев решительно настроен на сделку с Москвой.

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, подробности его слов передает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Как Туск прокомментировал готовность Украины к миру?

Премьер-министр Польши сообщил, что Украина сейчас ведет серьезные дискуссии относительно возможного компромисса, который мог бы положить конец войне с Россией.

Он также подчеркнул, что после недавней встречи единство между Европой и Соединенными Штатами выглядит гарантированной.

В то же время, по словам Туска, в рамках "Коалиции готовых" никто не ожидает, что участие польских военных контингентов в Украине станет частью любых будущих гарантий безопасности.

Какие итоги Парижского саммита?