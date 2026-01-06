Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, подробности его слов передает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Как Туск прокомментировал готовность Украины к миру?

Премьер-министр Польши сообщил, что Украина сейчас ведет серьезные дискуссии относительно возможного компромисса, который мог бы положить конец войне с Россией.

Он также подчеркнул, что после недавней встречи единство между Европой и Соединенными Штатами выглядит гарантированной.

В то же время, по словам Туска, в рамках "Коалиции готовых" никто не ожидает, что участие польских военных контингентов в Украине станет частью любых будущих гарантий безопасности.

Какие итоги Парижского саммита?

  • Президент Владимир Зеленский охарактеризовал нынешнюю встречу как наиболее репрезентативную из всех предыдущих. По итогам парижских консультаций уже готовятся ключевые политические решения, которые будут иметь далеко идущие последствия.

  • Заметим, что в результате переговоров была подписана Декларация о намерениях по созданию и развертыванию многонациональных сил, призванных способствовать обороне Украины и ее послевоенному восстановлению.

  • Этот документ обеспечивает четкую координацию действий между 35 государствами-участниками "Коалиции желающих", Украиной и Соединенными Штатами, создавая прочную основу для установления устойчивого и долговременного мира.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что после завершения боевых действий численность Вооруженных Сил Украины достигнет 800 тысяч человек.