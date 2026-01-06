Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, подробности его слов передает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.
Читайте также Россию никто не прижмет: политолог ответил, что показала очередная встреча "коалиции желающих"
Как Туск прокомментировал готовность Украины к миру?
Премьер-министр Польши сообщил, что Украина сейчас ведет серьезные дискуссии относительно возможного компромисса, который мог бы положить конец войне с Россией.
Он также подчеркнул, что после недавней встречи единство между Европой и Соединенными Штатами выглядит гарантированной.
В то же время, по словам Туска, в рамках "Коалиции готовых" никто не ожидает, что участие польских военных контингентов в Украине станет частью любых будущих гарантий безопасности.
Какие итоги Парижского саммита?
Президент Владимир Зеленский охарактеризовал нынешнюю встречу как наиболее репрезентативную из всех предыдущих. По итогам парижских консультаций уже готовятся ключевые политические решения, которые будут иметь далеко идущие последствия.
Заметим, что в результате переговоров была подписана Декларация о намерениях по созданию и развертыванию многонациональных сил, призванных способствовать обороне Украины и ее послевоенному восстановлению.
Этот документ обеспечивает четкую координацию действий между 35 государствами-участниками "Коалиции желающих", Украиной и Соединенными Штатами, создавая прочную основу для установления устойчивого и долговременного мира.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что после завершения боевых действий численность Вооруженных Сил Украины достигнет 800 тысяч человек.