Про таке заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск, подробиці його слів передає 24 Канал із посиланням на SkyNews.
Читайте також Росію ніхто не притисне: політолог відповів, що показала чергова зустріч "коаліції охочих"
Як Туск прокоментував готовність України до миру?
Прем'єр-міністр Польщі повідомив, що Україна нині веде серйозні дискусії щодо можливого компромісу, який міг би покласти край війні з Росією.
Він також підкреслив, що після недавньої зустрічі єдність між Європою та Сполученими Штатами виглядає гарантованою.
Водночас, за словами Туска, у рамках "Коаліції готових" ніхто не очікує, що участь польських військових контингентів в Україні стане частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки.
Які підсумки Паризького саміту?
Президент Володимир Зеленський схарактеризував нинішню зустріч як найбільш репрезентативну з усіх попередніх. За підсумками паризьких консультацій уже готуються ключові політичні рішення, які матимуть далекосяжні наслідки.
Зауважимо, що в результаті перемовин було підписано Декларацію про наміри стосовно створення та розгортання багатонаціональних сил, покликаних сприяти обороні України та її повоєнній відбудові.
Цей документ забезпечує чітку координацію дій між 35 державами-учасницями "Коаліції охочих", Україною та Сполученими Штатами, створюючи міцну основу для встановлення стійкого та довготривалого миру.
Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що після завершення бойових дій чисельність Збройних Сил України сягне 800 тисяч осіб.