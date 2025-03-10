У Трампа заявили о "позитивных сигналах" от Зеленского и Европы

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что сигналы от Владимира Зеленского и Европы являются положительными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FinancialJuice.

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Какие сигналы США получили от Украины

Стив Уиткофф подчеркнул, что он ожидает "существенного прогресса" по Украине на этой неделе.

Сигналы от Зеленского и Европы положительные,

– сказал спецпредставитель Трампа.

Так, во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии пройдут переговоры между Украиной и США. В состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Волц. Однако переговоры, вероятно, будет вести именно Стив Уиткофф.

Тем временем украинскую делегацию возглавит руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Вместе с ним во встрече примут участие министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и военный помощник Павел Палиса.

В США считают, что целью переговоров является создание основы для мирного соглашения и начального прекращения огня. В то же время украинская сторона выражает беспокойство, что встреча может стать затягиванием процесса или попыткой Трампа склонить Украину к уступкам, которые выгодны России.