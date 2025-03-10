Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на FinancialJuice.

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Які сигнали США отримали від України

Стів Віткофф підкреслив, що він очікує "суттєвого прогресу" щодо України цього тижня.

Сигнали від Зеленського та Європи позитивні,

– сказав спецпредставник Трампа.

Так, у вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії пройдуть перемовини між Україною та США. До складу делегації США увійдуть держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц. Однак переговори, ймовірно, вестиме саме Стів Віткофф.

Тим часом українську делегацію очолить керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Разом з ним у зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров і військовий помічник Павло Паліса.

У США вважають, що переговори мають на меті закласти основу для мирної угоди та початкового припинення вогню. Водночас українська сторона висловлює занепокоєння, що зустріч може стати затягуванням процесу або спробою Трампа схилити Україну до поступок, які вигідні Росії.