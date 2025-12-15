Это говорит о двух сценариях, политолог заметил "тревожный звоночек" на переговорах в Берлине

14 декабря в Берлине состоялись переговоры украинской и американской делегаций. Также сначала на встрече присутствовал канцлер Германии Фридрих Мерц, что видно из фотографий, но потом он покинул ее.

Это стало тревожным сигналом для Европы. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что сейчас для европейцев есть 2 сценария развития событий.

Каким был "тревожный звоночек" на переговорах в Берлине?

Политолог отметил что во время переговоров в Берлине стало известно, что Фридрих Мерц не участвовал в переговорах между украинцами и американцами. Об этом сообщили в одном из немецких медиа.

"Это говорит о двух сценариях. Первый – европейские лидеры пытаются понять, с какими позициями прилетели американцы и что с этим делать, а второй – европейским лидерам нет смысла приезжать в Берлин, потому что там уже может не быть американской делегации", – подчеркнул он.

Обратите внимание! На всех фото из Берлина Мерц присутствовал рядом с Зеленским, поэтому медиа сделали выводы, что он также будет присутствовать на переговорах. Однако потом стало известно, что Мерц коротко поздоровался и ушел из переговорной комнаты, когда начались переговоры Украины и США.

По словам Буряченко, вокруг переговорного процесса в Европе бушуют разные мнения и позиции, каждая страна имеет собственный интерес. Например, Польша, Италия и Венгрия критикуют европейские инициативы по собственной милитаризации, наработки собственного вооружения и автономного европейского ВПК.

Именно поэтому сейчас нет полного понимания будущего Европы и НАТО; непонятно, как европейские страны могут достичь единства для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, если США их "оставят".

Переговоры в Берлине: что известно?