США и генсек НАТО присоединятся к переговорам Зеленского с лидерами ЕС в Германии

По словам представителя немецкого правительства, представителей США также пригласили присоединиться к переговорам, которые запланированы на вечер с участием Зеленского и лидеров европейских стран.

Тогда как НАТО подтвердило, что генеральный секретарь Альянса что генеральный секретарь Альянса Марк Рютте также прибудет в Берлин для участия в переговорах. Соответствующее подтверждение появилось в последние минуты.

Отдельно заместитель главного представителя Европейской комиссии Улоф Гилл подтвердил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также посетит берлинские переговоры в этот вечер.

