США и генсек НАТО присоединятся к переговорам Зеленского с лидерами ЕС в Германии
- 15 декабря в Берлине пройдут переговоры между Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС.
- Ко встрече присоединятся генсек НАТО Марк Рютте и представители США.
В Берлине 15 декабря состоятся переговоры между Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС. Ко встрече присоединятся генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и представители Соединенных Штатов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Что известно о переговорах в Берлине?
По словам представителя немецкого правительства, представителей США также пригласили присоединиться к переговорам, которые запланированы на вечер с участием Зеленского и лидеров европейских стран.
Тогда как НАТО подтвердило, что генеральный секретарь Альянса что генеральный секретарь Альянса Марк Рютте также прибудет в Берлин для участия в переговорах. Соответствующее подтверждение появилось в последние минуты.
Отдельно заместитель главного представителя Европейской комиссии Улоф Гилл подтвердил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также посетит берлинские переговоры в этот вечер.
Мирные переговоры: последние новости
В течение 13 и 14 декабря Владимир Зеленский совместно со спецпредставителями США обсуждали ключевые вопросы мирного соглашения для Украины. Среди них – гарантии безопасности, территориальные уступки и восстановление Украины после завершения войны.
В понедельник, 15 декабря, около 13:00 Зеленский продолжил переговоры со спецпредставителями США по мирному урегулированию войны в Украине. К диалогу также присоединился канцлер Германии Фридрих Мерц. В 14:20 сообщалось, что переговоры президента с американской делегацией завершились.
По данным СМИ, американские переговорщики настаивают, чтобы Украина отказалась от Донбасса, но для Зеленского это "красная линия". Москва заявляет, что без отказа Украины от вступления в НАТО мирных договоренностей не будет, в то время, как в Берлине рассматривают возможность диалога на основе украинских предложений.