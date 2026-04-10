Буданов говорит, что мирное соглашение с Россией близко: в Кремле имеют другое мнение

Главный переговорщик Киева Кирилл Буданов – считает, что Украина в шаге от конца войны и заключения мирного соглашения. Впрочем, российские чиновники не разделяют оптимизма украинского генерала.

Кирилл Буданов заявил о прогрессе в мирных переговорах с Россией и США. С его оценкой не согласны в Кремле. Об этом пишет Bloomberg.

Как в Москве оценивают мирные переговоры с Украиной?

По словам двух человек, близких к Кремлю, в переговорах почти не было реального прогресса – дискуссии в основном зашли в тупик из-за вопроса гарантий безопасности для Киева.

Они отметили, что урегулирование требует согласованной позиции США и Европы, но пока они не пришли к согласию.

Единственным ощутимым результатом переговоров этого года является то, что обе стороны обозначили позиции, неприемлемые друг для друга, сказал один из собеседников.

Напомним, что в течение января и февраля 2026 года состоялось несколько раундов трехсторонних встреч Украины, США и России по завершению войны.

Очередная трехсторонняя встреча была запланирована на начало марта в Абу-Даби. Ее отложили, потому что США начали военную операцию против Ирана. После этого Киев, и Москва имели лишь отдельные контакты с американской стороной. Это, в частности, подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский предполагает, что трехсторонняя встреча с Россией может состояться весной или летом.

Зашли ли переговоры в "тупик": что говорят в Украине?