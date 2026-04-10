Буданов говорит, что мирное соглашение с Россией близко: в Кремле имеют другое мнение
- Кирилл Буданов заявил о прогрессе в мирных переговорах с Россией и США.
- В Кремле, зато, говорят о "тупике".
Главный переговорщик Киева Кирилл Буданов – считает, что Украина в шаге от конца войны и заключения мирного соглашения. Впрочем, российские чиновники не разделяют оптимизма украинского генерала.
Кирилл Буданов заявил о прогрессе в мирных переговорах с Россией и США. С его оценкой не согласны в Кремле. Об этом пишет Bloomberg.
Как в Москве оценивают мирные переговоры с Украиной?
По словам двух человек, близких к Кремлю, в переговорах почти не было реального прогресса – дискуссии в основном зашли в тупик из-за вопроса гарантий безопасности для Киева.
Они отметили, что урегулирование требует согласованной позиции США и Европы, но пока они не пришли к согласию.
Единственным ощутимым результатом переговоров этого года является то, что обе стороны обозначили позиции, неприемлемые друг для друга, сказал один из собеседников.
Напомним, что в течение января и февраля 2026 года состоялось несколько раундов трехсторонних встреч Украины, США и России по завершению войны.
Очередная трехсторонняя встреча была запланирована на начало марта в Абу-Даби. Ее отложили, потому что США начали военную операцию против Ирана. После этого Киев, и Москва имели лишь отдельные контакты с американской стороной. Это, в частности, подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский предполагает, что трехсторонняя встреча с Россией может состояться весной или летом.
Зашли ли переговоры в "тупик": что говорят в Украине?
Руководитель Офиса президента говорит, что завершение войны теоретически может произойти относительно быстро. В то же время он признал, что публичные переговоры пока не дали значительных результатов, но, по его оценке, общая динамика движется в сторону поиска договоренности. Генерал также высказал мнение, что Россия якобы заинтересована в завершении войны. При этом он признал, что позиции сторон остаются жесткими, но постепенно могут приблизиться к компромиссу. Также он подчеркнул, что для России есть финансовый стимул договариваться, поскольку война требует огромных затрат. В то же время он не стал уточнять, каким именно может быть компромисс по территориям – наиболее сложного вопроса переговоров. По его словам, окончательных решений еще нет, но стороны уже якобы лучше понимают границы возможных договоренностей, что он и назвал существенным прогрессом.
Напомним, что Путин требует вывода украинских войск из Донецкой области. Украина настаивает на прекращении боевых действий по текущей линии фронта, тогда как США предлагают создание так называемой "свободной экономической зоны".
30 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает переговорный процесс таким, зашедшим в тупик. По его словам, Украина не видит "тупика" и не собирается сдаваться, а наоборот – должна продолжать дипломатические усилия, в частности работать над организацией трехсторонней встречи и двигаться дальше переговорным путем.
Кирилл Буданов заявил, что на следующих переговорах что на следующих переговорах Украина может услышать новую риторику от России. По его словам, удары по российской инфраструктуре уже влияют на переговорный процесс и усиливают позиции Киева.
После Пасхи в Киеве ожидают американских переговорщиков Виткоффа и Кушнера. Главной темой визита станут гарантии безопасности.