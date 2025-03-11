"Замечательный прорыв": как мировые лидеры отреагировали на переговоры Украины и США

11 марта в Саудовской Аравии прошли важные переговоры между командами Украины и США. Встреча принесла немало результатов. Прежде всего, возобновление военной помощи нашей стране, а также обмен разведывательными данными.

Известно, что Киев дал согласие на предложение американцев о 30-дневном полном прекращении огня. Ряд мировых лидеров прокомментировали историческую встречу в Джидде, передает 24 Канал.

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Что сказали в Европе

Премьер Британии Кир Стармер поздравил Зеленского и Трампа с "замечательным прорывом". Он заявил, что это важный момент для завершения войны в Украине. Также политик отметил, что союзники должны удвоить усилия, чтобы как можно скорее достичь прочного мира.

Как заявили и американская, и украинская делегации, мяч теперь на российской стороне. Теперь Россия должна согласиться на прекращение огня и прекращение боевых действий

- цитирует премьера Британии The Telegraph.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже поздравил стороны с достигнутым прогрессом. "Теперь мяч явно на стороне России", – написал он.

К слову, Макрон 11 марта провел встречу с начальниками штабов около тридцати стран в Париже. Политик начать разработку "плана гарантий безопасности" для Украины в случае заключения "мирного соглашения" с Россией. Отмечается, что военачальники придерживаются мнения, что гарантии безопасности "не должны быть отделены от НАТО и его возможностей".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала результаты переговоров в Джидде "позитивным развитием событий, который может стать шагом к всестороннему, справедливому и прочному миру для Украины".

Она подчеркнула, что ЕС "готов в полной мере сыграть свою роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах".