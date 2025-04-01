"Анафема для Трампа": в США понимают, что не смогут быстро достичь мира в Украине

Лейтмотив последних заявлений из США – разочарование. Команда Трампа поняла, что огонь в Украине не удастся прекратить ни за сто дней, ни, возможно, за полгода.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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США сняли розовые очки относительно войны в Украине

Собственно, о разочаровании Киевом и Москвой в США говорят и публично. Трамп постепенно понимает, что Путин стремится затянуть войну, а Россия не готова к переговорам.

Высокопоставленные чиновники из администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут заключить мирное соглашение по Украине в ближайшие несколько месяцев, и разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву,

– сказано в статье.

Конечно, это плохо влияет на репутацию Трампа, который обещал быстро примирить две страны. Более того, продолжение войны может стать для него проклятием.

Интересно, что в последние дни разочарование касается именно Москвы.

"Во время ряда встреч и звонков на выходных чиновники Белого дома и Государственного департамента признали, что президент России Владимир Путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона заключить долгосрочное мирное соглашение. И обсудили, какие экономические или дипломатические санкции могли бы подтолкнуть Россию к заключению соглашения, если такие есть", – объясняют в СМИ.

Трамп рассматривает соглашение о добыче полезных ископаемых как ключевое для достижения мира в Украине.

Но пока Трамп давил на Киев, Путин выдвинул максималистские требования, которые нереально выполнить без капитуляции Украины. Это касается и миротворцев, против размещения которых выступает Кремль. Поэтому мирные переговоры буксуют, а война продолжается.