Война в Украине в ближайшее время не закончится, – вице-президент США Вэнс
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что война в Украине в ближайшее время не закончится, поскольку обе стороны конфликта знают условия мира друг друга, но пока не достигли согласия.
- Вэнс выразил надежду, что обе стороны могут прийти к согласию, если Дональд Трамп предложит эффективное соглашение, и что администрация Трампа будет работать над сближением требований России и Украины в следующие 100 дней.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал мирный процесс в Украине. Он считает, что в ближайшее время война не закончится.
Вэнс дал интервью журналисту Брету Байеру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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Каково мнение Вэнса относительно перспективы завершения войны в Украине
Вице-президент США отметил, что на сегодня обе стороны конфликта знают условия мира друг друга. Теперь, по его словам, все зависит "от россиян и украинцев".
Они должны прийти к согласию и остановить этот жестокий, жестокий конфликт. Это никуда не денется, Бретте. Это не закончится в ближайшее время. Да, украинцы разъярены, потому что на них напали. Но они продолжают терять тысячи солдат за несколько миль территории. Я надеюсь, что обе стороны одумаются. И если они это сделают, это потому, что Дональд Трамп предложил одну из лучших сделок 21 века,
– говорит Вэнс.
Напомним, Джей Ди Вэнс говорил, что между требованиями сторон сейчас "очень большая пропасть". В следующие 100 дней администрация Трампа будет работать над тем, чтобы сблизить требования России и Украины, чтобы заключение мирного соглашения стало возможным.