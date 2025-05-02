Война в Украине в ближайшее время не закончится, – вице-президент США Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал мирный процесс в Украине. Он считает, что в ближайшее время война не закончится.

Вэнс дал интервью журналисту Брету Байеру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Каково мнение Вэнса относительно перспективы завершения войны в Украине

Вице-президент США отметил, что на сегодня обе стороны конфликта знают условия мира друг друга. Теперь, по его словам, все зависит "от россиян и украинцев".

Они должны прийти к согласию и остановить этот жестокий, жестокий конфликт. Это никуда не денется, Бретте. Это не закончится в ближайшее время. Да, украинцы разъярены, потому что на них напали. Но они продолжают терять тысячи солдат за несколько миль территории. Я надеюсь, что обе стороны одумаются. И если они это сделают, это потому, что Дональд Трамп предложил одну из лучших сделок 21 века,

– говорит Вэнс.

Напомним, Джей Ди Вэнс говорил, что между требованиями сторон сейчас "очень большая пропасть". В следующие 100 дней администрация Трампа будет работать над тем, чтобы сблизить требования России и Украины, чтобы заключение мирного соглашения стало возможным.