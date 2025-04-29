Переговоры о завершении войны в Украине в разгаре, – Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что чувствует себя более оптимистично относительно переговоров об окончании войны в Украине, чем раньше. Он рассказал о ходе переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Вэнса.

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Как продвигаются переговоры о завершении войны

Не так давно Вэнс говорил, что США выйдут из переговорного процесса, если их предложения не получат ответа. Теперь же его заявление было другим.

Переговоры вокруг урегулирования российско-украинского конфликта в самом разгаре,

– сказал он.

По словам вице-президента США, дипломатия требует значительных усилий и гибкости. Иногда хочется сложить руки из-за "разочарования" в украинцах и россиянах. Но Трамп не дает этого сделать.

"Иногда приходится оказывать давление, иногда проявлять большую дружественность, иногда обещать награды, а иногда обещать наказание, поскольку это грязная рутинная работа, но это работа, для которой американский народ выбрал администрацию Трампа", – высказался Вэнс.

Он считает, что "природа переговоров" в том, чтобы "ходить туда-сюда". Трамп якобы заставляет свою команду возвращаться за стол переговоров, постоянно искать решение проблемы и работать над сближением сторон.

Поэтому переговоры будто бы находятся в точке сближения.

"То, что нужно одной стороне, отличается от того, что нужно другой. И задача дипломатии – попытаться объединить вместе эти две стороны. Я не знаю на 100%, что мы сможем сделать. Однако я думаю, что мы очень стараемся. Сегодня я чувствую себя оптимистичнее, чем две недели назад, а две недели назад мы были оптимистичнее, чем двумя месяцами ранее", – сказал Вэнс.

Некоторое время назад в Америке говорили, что мир в Украине невозможен без выборов. Но сейчас тема выборов исчезла из публичной риторики США.