Команда Дональда Трампа состоит из людей, которые пытаются угодить президенту США. А также ожидают однажды занять его место в Белом доме.

Джей Ди Вэнс – сигнал для цивилизованного мира, что трампизм и его скептицизм в отношении традиционных союзников США, вероятно, переживут действующего президента. The Bloomberg отмечает, что вице-президент Трампа является более радикальным, чем он сам, передает 24 Канал.

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Вэнс – плохой знак на будущее

Мы не можем относиться к Трампу как к исключению, как это было в 2016 году – нет оправдания тому, чтобы просто скрещивать пальцы и надеяться, что за четыре года все вернется в норму. Дональд Трамп теперь окружен людьми, которые разделяют его мировоззрение, и Джей Ди Вэнс, возможно, даже лучше его самого выражает эти взгляды,

– подытожил Эд Дейви, лидер Либеральных демократов, третьей по величине партии в Великобритании.

Вэнс очень быстро стал главным антогонистом для чиновников в Европе после его Мюнхенской речи, полного пренебрежения к европейцам, и недавней оценки военной способности Британии и Франции.

Европейцы были обеспокоены статусом Вэнса как потенциального наследника движения MAGA еще с тех пор, как Трамп объявил его своим кандидатом в вице-президенты в июле. Особенно из-за его заявления 2022 года, что он "на самом деле не беспокоится о том, что произойдет с Украиной".

Хотя Трамп в прошлом месяце заявил, что "еще слишком рано" говорить о своем преемнике после завершения второго срока в 2029 году, должность вице-президента делает Венса очевидным претендентом.

Один из западноевропейских дипломатов заявил, что мюнхенская речь Венса окончательно закрепила за ним репутацию антиевропейского политика, даже более опасного, чем сам Трамп.

Некоторые европейские чиновники, которые участвовали в переговорах о примирении между Трампом и Зеленским, заявили, что Вэнс часто занимает более жесткую позицию, чем сам президент.

Несмотря на это, некоторые европейские дипломаты, которые общались с Вэнсом приватно, отмечают, что на закрытых встречах он ведет себя более сдержанно, чем во время публичных выступлений.