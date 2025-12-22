В США серьезный раскол из-за мирных переговоров: эксклюзивное интервью экс-чиновника Госдепа

Дональд Трамп давит на Украину, чтобы она согласилась на быстрое мирное соглашение. Но не все в Вашингтоне согласны с этим. И среди республиканцев, и среди демократов есть те, кто убежден, что для успешного завершения войны нельзя дать России получить выгоду от вторжения в другую страну.

Бывший сотрудник Государственного департамента США Дэвид Тафури в интервью 24 Каналу подробнее рассказал о ситуации в США, почему Трамп так хочет выборы в Украине и как заставить Владимира Путина остановить войну. Больше деталей – читайте далее в материале.

В США раскол из-за стратегии на мирных переговорах

Дональд Трамп ожидает быстрых действий от Украины по мирному урегулированию конфликта. Он сказал, что Россия быстро меняет свое мнение, когда захватывает слишком много территории. Итак, насколько велики разногласия между Вашингтоном и Киевом в мирных переговорах? Они только тактические или говорится о чем-то большем?

Не все в Вашингтоне с этим согласны. Среди демократов и республиканцев есть те, кто абсолютно убеждены, что для успешного мирного соглашения нельзя дать России победить и получить выгоду от незаконного вторжения. Это двухпартийная позиция в Конгрессе США. Кроме того, в администрации Трампа есть определенные разногласия. Особенно в Пентагоне и Госдепе есть люди, которые против того, чтобы Украина капитулировала перед Россией.

С другой стороны высокопоставленные чиновники администрации Трампа, как Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, активно продвигают мирное соглашение и готовы идти на компромиссы, давя именно на Украину. Они очень ориентированы на цель – соглашение любой ценой.

Зеленский предложил отступить от амбиций по НАТО в обмен на надежные гарантии. Но как именно они могут выглядеть без членства в альянсе? Мы же знаем, что некоторые гарантии безопасности ничего не стоят.

Безусловно. Но администрация Трампа и сам Трамп неоднократно заявляли, что США не дадут Украине гарантий безопасности. Поэтому уже даже сам факт обсуждения гарантий со стороны США – положительный прогресс для Украины.

Теперь, как вы заметили, президент Зеленский заявил о готовности отказаться от членства в НАТО в краткосрочной перспективе, чтобы получить гарантии безопасности вроде 5 статьи альянса. Это золотой стандарт, ведь он означает, что каждая страна НАТО обязана защищать каждую другую страну. Если Украина становится членом альянса – получает гарантии по 5 статье.

Некоторые страны как США, Великобритания и Франция время от времени предлагали предоставить Украине отдельные гарантии безопасности, не связанные с 5 статьей. Да, подобные гарантии от отдельных стран – это уже что-то, но они не являются такими сильными как 5 статья НАТО.

Стоит ли Украине проводить выборы во время войны?

Американский президент также неоднократно подчеркивал, что хочет, чтобы в Украине прошли выборы. Владимир Зеленский попросил Верховную Раду подготовить законопроект, который позволит провести выборы во время военного положения. Насколько эта дискуссия сформирована под внешним давлением?

Я понимаю позицию Штатов, что мы должны способствовать проведению выборов во всех демократических странах мира, а когда выборы откладывают, мы должны быть обеспокоены. Но причина, по которой в Украине не провели выборы, имеет под собой весомую основу. Их отложили, ведь очень трудно провести национальные выборы честным, безопасным способом во время войны с Россией.

Кроме того, проведение выборов позволит России вмешиваться в выборы в Украине, организовывать дезинформационные кампании, чтобы нечестно влиять на них. Мы этого не хотим и знаем, что Россия так будет делать, ведь это уже было. Даже здесь, в Штатах, Россия пыталась вмешаться в наши выборы.

Хотя в целом поощрение выборов со стороны США является положительным, но в этом случае все иначе. Я также отмечу, что не понимаю, почему президент Трамп считает, что так важно провести выборы в Украине, когда в России – другой стороне этого конфликта – никогда не бывает свободных и честных выборов.

Россия не является демократией. Она не позволяет оппонентам, которые имеют шанс победить Путина, баллотироваться на выборах. Почему же президент Трамп, одновременно выражая желание, чтобы в Украине состоялись выборы, не критикует Россию за отсутствие свободных и честных выборов и за то, что она лишает свой народ права избирать своего лидера?

Как вы думаете, откуда берутся эти нарративы?

От Кремля, от пророссийских сил, которые ищут поводы для критики Украины. Это просто вершина лицемерия для любого в России, кто поддерживает Кремль и Путина, – говорить о выборах в Украине. Россия – это страна, очень далека от демократии, где нужны свободные и честные выборы, институты, неправительственные организации и гражданское общество, чтобы иметь большее влияние на то, как управлять страной. Но Кремль все это ограничил.

Поэтому, для России – автократии, клептократии – критиковать любую демократию в мире, в частности Украину, является чистым лицемерием.

Но, кроме России, какие существуют риски, если выборы проводят для удовлетворения международных партнеров, а не учитывая внутреннюю безопасность Украины и реалии войны?

Думаю, это огромный риск, и это дает России значительную возможность попытаться изменить динамику и нарратив в Украине. Именно поэтому этого хочет Путин. Он знает, что выборы могут временно ослабить единство Украины, а ее единство – сильнейший козырь в противостоянии незаконному вторжению России.

Как США и Европа могут заставить Россию завершить войну?

Еще до переговоров в Берлине, Кремль дал понять, что не примет изменений в свой мирный план. Что это говорит о реальных намерениях России на этом этапе?

Это свидетельствует о том, что Кремль на самом деле не готов подписывать мирное соглашение. Они хотят "мира" только на своих условиях – которые Путин требовал еще в начале вторжения. Многие из этих требований просто не имеют смысла для Украины. Киев не обязан отдавать то, что храбро защищал, а Москва не должна получать территорию, которую даже не смогла завоевать на поле боя.

Я бы также отметил, что любое соглашение, которое замораживает границу по нынешней линии фронта, должно четко указывать – это не означает, что это будет постоянная граница. Речь идет лишь о прекращении боевых действий по определенной линии боестолкновения, не более.

Если Москва все же откажется от компромисса, какие рычаги влияния на Россию еще остались у США и Европы?

Как Европа, так и США, еще имеют множество рычагов влияния. Недавно они усилили санкции, добавив в список две российские государственные нефтяные и газовые компании. Это приведет к еще большим потерям доходов России, но можно сделать гораздо больше.

В частности, ударить по теневому флоту, через который Россия продает нефть и газ, а также усилить санкции и контроль над российскими банками и финансовыми учреждениями. Это поможет сильнее надавить на российскую экономику и усилить давление на Путина, чтобы принудить его к реальным компромиссам.

С военной стороны также есть рычаги влияния. Есть и другие системы вооружения, которые мы еще не предоставили, например, ракеты Tomahawk. Их передача дала бы Украине дополнительное преимущество на поле боя.

Стоит отметить, что США и европейские страны имеют гораздо большие экономики, чем Россия, особенно если их объединить. Итак, если Штаты и Европа действительно хотят дать Украине ресурсы для победы над Россией на поле боя, у них есть для этого возможности.

Примут ли решение о передаче замороженных активов России в поддержку Украины?

Россия подала иск против компании Euroclear на 230 миллиардов евро, чтобы вернуть свои замороженные активы. Евросоюз сказал, что эти деньги не будут возвращать ни сегодня, ни завтра, ни в долгосрочной перспективе.

Я поддерживаю ответ Европы. Они должны действовать в рамках закона, но имеют право замораживать и санкционировать российские активы, в частности активы Центробанка России. В Штатах закон уже изменили, чтобы упростить конфискацию таких активов для поддержки Украины. Поэтому США и Европа должны и в дальнейшем использовать эти активы для помощи Украине и давления на Россию.

Они могли бы делать это поэтапно, отдавая миллиард долларов еженедельно Украине. Так Россия наблюдала бы, как ее деньги идут на поддержку и усиление Украины.

То есть вы считаете, что решение Брюсселя по замороженным активам России неизбежно?

Я бы не сказал, что это необратимый процесс. Думаю, Брюссель имеет полномочия делать все, что он хочет по санкциям, хотя он и должен делать это в сотрудничестве с другими членами ЕС. Это сложный вопрос, потому что, когда активы суверенного правительства замораживают, их удерживают, но, как правило, не конфискуют.

Однако в этом случае их могут конфисковать как наказание за незаконное вторжение России. Именно Россия первой нарушила международное право. Это дает странам, таким как Бельгия, право забирать и удерживать эти активы. А сейчас, когда закон изменили в Штатах и Европе, стало легче конфисковать их для поддержки Украины.

Это можно сделать, соблюдая закон в установленном порядке. Беспокойство заключается в том, что замораживание и конфискация активов могут сделать страны менее склонными инвестировать в Европу и Штаты, но это риск, на который нужно пойти.

США выводят Россию из дипломатической изоляции?

Российская делегация была в Вашингтоне для встречи группы G20 под председательством США после длительной дипломатической изоляции. Сигнализирует ли это о готовности Трампа снова привлечь Россию в мировую экономику и геополитику несмотря на войну?

Возможно, да, но я точно не знаю намерений администрации Трампа. Есть вероятность, что они хотят предложить России определенные выгоды, чтобы ее позиция на переговорах стала более сговорчивой. Но я считаю, что США нужно быть очень осторожными в разговорах о деловых и коммерческих сделках с Кремлем. Россия под санкциями, и поэтому там очень сложно вести бизнес американским и европейским компаниям.

Мы не можем подрывать собственные санкции соглашениями с Россией, даже если они (соглашения, – 24 Канал) являются лишь потенциальными.

Относительно G20. Мы знаем, что Россию исключили из "Большой семерки" в 2014 году из-за аннексии Крыма, а также вторжения на восток Украины. Мы не должны отменять это наказание для России, пока она не покажет изменений в своем поведении.

Учитывая состояние переговоров с Украиной и жесткую позицию Кремля об отказе от компромиссов, я не верю, что они изменили свое поведение настолько, чтобы быть включенными в "Большую семерку" или даже "Большую двадцатку".

В западных СМИ руководство России описывают как такое, что экспортирует хаос по всей Европе, а не просто ведет региональную войну. Сигнализирует ли это об изменении подхода НАТО к угрозе со стороны России?

НАТО и Европа должны были думать об этом много лет назад. Россия хочет вмешаться в выборы и подорвать демократию, как делала это на наших выборах в 2016. Я не говорю, что это сработало, но Россия пыталась.

Есть неопровержимые доказательства того, что Россия уже вмешивалась в выборы в других странах ЕС, как, например, в Румынии, поддерживая пророссийского кандидата и занимаясь дезинформацией в демократических странах Восточной Европы. Итак, НАТО и ЕС очень отстают в признании этой проблемы и принятии решений по ее решению.

Европе пора обретать независимость от США

Фридрих Мерц недавно сказал, что эра американской поддержки закончилась, и сейчас США заботятся о своих интересах даже больше, чем год назад. Поэтому Германия разработала стратегию из 10 шагов для интеграции Украины в общую оборону. Может ли это быть началом новой европейской оборонной идентичности, что не будет зависеть от политики США?

Так и должно быть, даже администрация Трампа не может этого отрицать. Фактически президент Трамп хочет, чтобы Европа прилагала больше усилий для собственной коллективной обороны. Поэтому я также считаю, что немецкий лидер прав, говоря, что они должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, предполагая, что большей поддержки от Соединенных Штатов не будет.

Администрация Трампа имеет другую позицию, чем Джо Байден. Она не предоставит такой уровень финансовой помощи Украине, как администрация Байдена. Поэтому Европа должна надеяться на поддержку от Штатов, но не рассчитывать на нее. Я думаю, что Зеленский и правительство должны смотреть на это так же.

Имеет ли стратегический смысл продолжать переговоры, когда Россия продолжает эскалировать войну, в частности нанося масштабные удары по энергетике Украины?

Это бессмысленно, что Россия усиливает нападение на Украину, в частности на гражданское население и инфраструктуру, параллельно заявляя, что хочет мирного соглашения. Это противоречиво, но это Россия. Так она работает. И так будет продолжаться дальше.

Россия будет продолжать террористическую кампанию против Украины, чтобы оказать на нее давление. Но украинцы сильные, устойчивые, и пока это не сработало. Итак, Россия должна признать, что никакое давление на украинских гражданских не заставит их отказаться от своей свободы.