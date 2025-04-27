Заявления Трампа свидетельствуют, что перемирие может быть близко как никогда, – The Telegraph

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия "очень близки" к заключению мирного соглашения, а большинство основных пунктов уже согласовано. Если это соответствует действительности, то сейчас полное прекращение огня в этой войне кажется ближе, чем когда-либо с начала вторжения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Действительно ли Украина и Россия близки к соглашению

Во время похорон Папы Римского в субботу, 26 апреля, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели первую встречу с момента неудачного разговора в Овальном кабинете. Обе стороны описали их 15-минутную дискуссию как продуктивную, а Зеленский назвал ее потенциально "исторической".

Днем ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. После этого разговора Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия сейчас "очень близки к соглашению". По его словам, теперь две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, однако большинство основных вопросов уже согласовано.

Если это также верно (мы слышали подобные комментарии ранее), возможно, мы ближе всего подошли к достижению полного прекращения огня в этой войне, чем когда-либо с момента начала вторжения Путина в феврале 2022 года. Однако неясно, будет ли Путин воспринимать это как разрушительный удар, вызванный его собственным высокомерием, или как события, развивающиеся согласно плану,

– отметил автор статьи Ричард Кемп.

По словам Кемпа, на этом этапе уступки со стороны Украины неизбежны. Сейчас Россия имеет преимущество в изнурительной кампании, которая медленно истощает и ее тоже.

Трамп не будет решительно вмешиваться в эту войну: даже в невозможном сценарии, если он вдруг решит ввести американские войска, президент США знает, что страны Западной Европы не пойдут за ним в бой.

Несмотря на необычайный героизм украинских солдат на поле боя и растущую оборонную индустрию, особенно в области производства беспилотников, страна не в состоянии стоять самостоятельно вечно. Кажется, нет другого выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то подобного. Это включает фактический отказ от большой части территории, которую Украина уже потеряла из-за российского вторжения,

– говорится в материале The Telegraph.

Судя по тому, что слышно из Вашингтона, кажется, что Путин может быть готов принять предложения Трампа, особенно после угрозы новых санкций, чтобы ускорить зашедший в тупик процесс. Путину приходится балансировать между продолжением войны и вредом, который она наносит российской экономике. Однако если будет достигнуто прекращение огня и мирное соглашение, его позиция будет усилена и укреплена.

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В Москве Путин может легко представить это как победу, и не очень важно, будут ли россияне считать такой результат справедливой компенсацией за огромные потери, которые они понесли, и за значительный ущерб, нанесенный их уровню жизни.

Как отметил Ричард Кемп, будущее для Украины и для всего Запада выглядит очень мрачным, ведь НАТО оказалось бумажным тигром, как это и предсказывал Путин. По мнению аналитика, вместо того, чтобы критиковать Трампа, европейские страны должны серьезно отнестись к обороне – так, как они не относились к ней по крайней мере со времен холодной войны.