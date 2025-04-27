Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Чи дійсно Україна та Росія близькі до угоди

Під час похорону Папи Римського в суботу, 26 квітня, Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели першу зустріч з моменту невдалої розмови в Овальному кабінеті. Обидві сторони описали їхню 15-хвилинну дискусію як продуктивну, а Зеленський назвав її потенційно "історичною".

Днем раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрівся з очільником Кремля Владіміром Путіним. Після цієї розмови Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія зараз "дуже близькі до угоди". За його словами, тепер дві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, однак більшість основних питань вже погоджено.

Якщо це також вірно (ми чули подібні коментарі раніше), можливо, ми найближче підійшли до досягнення повного припинення вогню в цій війні, ніж будь-коли з моменту початку вторгнення Путіна в лютому 2022 року. Однак неясно, чи буде Путін сприймати це як руйнівний удар, спричинений його власною зарозумілістю, чи як події, що розвиваються згідно з планом,

– зазначив автор статті Річард Кемп.

За словами Кемпа, на цьому етапі поступки з боку України неминучі. Наразі Росія має перевагу у виснажливій кампанії, яка повільно виснажує і її також.

Трамп не буде рішуче втручатися в цю війну: навіть в неможливому сценарії, якщо він раптом вирішить ввести американські війська, президент США знає, що країни Західної Європи не підуть за ним у бій.

Незважаючи на надзвичайний героїзм українських солдатів на полі бою та зростаючу оборонну індустрію, особливо в галузі виробництва безпілотників, країна не в змозі стояти самостійно вічно. Здається, немає іншого вибору, окрім як вести переговори на основі останніх мирних пропозицій Трампа або чогось подібного. Це включає фактичну відмову від великої частини території, яку Україна вже втратила через російське вторгнення,

– йдеться в матеріалі The Telegraph.

Судячи з того, що чути з Вашингтона, здається, що Путін може бути готовий прийняти пропозиції Трампа, особливо після загрози нових санкцій, щоб прискорити процес, який зайшов у глухий кут. Путіну доводиться балансувати між продовженням війни і шкодою, яку вона завдає російській економіці. Однак якщо буде досягнуто припинення вогню і мирної угоди, його позиція буде посилена і зміцнена.

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У Москві Путін може легко представити це як перемогу, і не дуже важливо, чи вважатимуть росіяни такий результат справедливою компенсацією за величезні втрати, яких вони зазнали, і за значну шкоду, завдану їхньому рівню життя.

Як зазначив Річард Кемп, майбутнє для України і для всього Заходу виглядає дуже похмурим, адже НАТО виявилося паперовим тигром, як це і передбачав Путін. На думку аналітика, замість того, щоб критикувати Трампа, європейські країни повинні серйозно поставитися до оборони – так, як вони не ставилися до неї принаймні з часів холодної війни.