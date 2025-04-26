Зеленський та Трамп домовилися продовжити переговори сьогодні. Команди працюють над організацією продовження зустрічі, передає 24 Канал.

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Що відомо про переговори Зеленського та Трампа

Зеленський і Трамп зустрілися у Римі у Базиліці Святого Петра вранці 26 квітня. Їх зустріч тривала всього близько 15 хвилин.

Зауважимо, що лідери домовили продовжити переговори сьогодні. Наразі команди працюють над організацією продовження їх переговорів.

Зустріч Трампа та Зеленського у Римі / Фото, надане 24 Каналу

Також, судячи з фото, на поминальній службі були присутні президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

Макрон та Стармер також були присутні / Фото, надане 24 Каналу

Додамо, що за словами очільника Офісу Президента Андрія Єрмака, переговори між Зеленським та Трампом пройшли "продуктивно".

Як розмову Трампа та Зеленського прокоментували у Білому домі

У суботу, 26 квітня, президент України разом із першою леді прибув до Рима на похорон Папи Франциска. Під час заходу Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом.

За словами директора з комунікацій Білого дому Стівена Ченга, лідери провели продуктивну розмову. Він зазначив, що детальніша інформація буде оприлюднена пізніше.

"Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні в приватному порядку та провели дуже продуктивну дискусію", – зазначив Ченг.

Чому зустріч Зеленського та Трампа була під питанням

Через російську атаку на Київ 24 квітня президент України змушений був достроково завершити візит до Південно-Африканської Республіки. Участь у церемонії прощання з Папою Франциском також залишалася під питанням. Спочатку до Рима планували відправитися перша леді України та заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Водночас напередодні Трамп висловив припущення, що під час поїздки до Риму він може зустрітися з Зеленським. У своїй соцмережі Truth Social він написав, що це "гарний день переговорів і зустрічей з Росією та Україною".

Видання La Repubblica раніше повідомляло, що зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським мала початися о 8:00 за місцевим часом (9:00 за Києвом), незадовго до початку церемонії поховання. Зазначається, що президент США планує залишити Італію до обіду.