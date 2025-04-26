Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на публикацию The New York Times. Позицию Трампа во время переговоров в Лондоне подтвердили американские чиновники.

Смотрите также Европа всегда будет поддерживать Украину в ее стремлении к миру, – фон дер Ляйен

Смогут ли США когда-нибудь поддержать вступление Украины в НАТО

Нынешняя администрация имеет четкую позицию относительно стремления Украины вступить в Североатлантический Альянс. Однако следующая власть имеет право изменить такое решение и все же присоединить страну к НАТО.

В США одновременно понимают, что Украина не отвергает все ограничения, которые бы делали невозможным ее членство в НАТО.

Белый дом также выступает против демилитаризации украинской армии, чего требовали в Кремле. Таких ограничений мирный план администрации Трампа не предусматривает.

Также Соединенные Штаты не будет требовать, чтобы Украина признавала Крым российским. Такого решения у Дональда Трампа не ожидают и от Европы.

NYT пишет, что перспектива быстрого мира в Украине еще далека. Стороны должны принять много решений. Для начала миротворческого процесса также необходимо остановить боевые действия. Однако именно этого шага достичь сейчас трудно.

К слову, опубликованный в сети "мирный план Трампа" также утверждал, что Украина пока не станет членом НАТО, но сможет войти в Европейский Союз.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс поддерживает стремление Украины на вступление, но не тогда, когда в стране продолжается война. Вступление в НАТО, по его словам, не должно быть частью мирного соглашения.