Анализируем документ: в Кремле заявили, что получили мирный план

Кремль подтвердил получение мирного плана после встречи посланника Путина Кирилла Дмитриева с представителями США в Майами. Сейчас документ находится на этапе анализа, а дальнейшие переговоры будут зависеть от решений президента России.

После анализа документов россияне продолжат переговоры с американской делегацией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявления Пескова для росСМИ.

Что заявили в Кремле после переговоров в Майами?

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, документ передал посланник Путина Кирилл Дмитриев после встречи с представителями США в Майами.

Сейчас план находится на этапе анализа и после этого переговоры продолжатся.

Занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев... И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами,

– отметил Песков.

Он отметил, что "все ключевые аспекты позиции России хорошо известны" американской стороне и добавил, что пока не планируется разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

В то же время пресс-секретарь Кремля отказался комментировать сообщения пропагандистских СМИ о мирном плане Киева, который состоит из 20 пунктов.

Что известно о главных пунктах мирного плана?