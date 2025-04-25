США выдвинули новые предложения по миру: почему они неприемлемы для мира

Те предложения, которые США прислали несколько дней назад Украине на рассмотрение, и те предложения, которые должны были обсуждаться два дня назад в Лондоне с участием госсекретаря США Рубио – полностью отражают задачи и цели России.

Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, добавив, что такие требования Кремль как раз выдвигал несколько лет назад, когда начал против Украины полномасштабную агрессию.

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Чего ждут от Украины?

В американском мирном плане, как отметил Стуканов, есть несколько деталей, которые являются неприемлемыми для Украины и глубоко желательными для России. По его словам, предложения, которые прислали США, предусматривают, что Украина откажется от вступления в НАТО, то есть ей придется вычеркнуть это из своей Конституции.

"Это означает, что не только США должны обязать ветировать вступление Украины в НАТО, но и Россия потребует, чтобы Альянс на ближайшем саммите принял решение, что наше государство никогда не возьмет в свой состав", – пояснил Стуканов.

Какая есть угроза, если США признают Крым российским?

Относительно пункта о признании Крыма российской территорией, стоит вспомнить, что американский президент Трамп писал в соцсетях, что от украинского лидера Зеленского этого никто не требует. Но, судя по тому, что транслируют медиа, США готовы признать Крым де-юре российским. Это то, к чему стремится Россия.

"Мы много раз слышали, что Украина должна отказаться от военного пути освобождения Крыма, должна сосредоточиться на дипломатическом. Парадокс в том, что если США признают полуостров российским, то это означает, что как раз на дипломатическом способе будет поставлена точка", – подчеркнул Стуканов.

После того, как США признают Крым российским, то, по мнению Стуканова, можно не сомневаться, что в течение нескольких лет еще несколько десятков стран (вероятно преимущественно Глобального Юга) сделают так же. Для этого Россия будет делать им экономические преференции. По его словам, половина стран мира будет признавать Крым российским, другая половина – украинским, для дипломатического урегулирования уже не будет никакого пространства.

Получается, что единственный путь вернуть Крым – готовиться к военной операции в будущем,

– считает руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа.

Если Россия, согласно этому американскому плану, получит признание Крыма своим, это, со слов Стуканова, означает, что в течение нескольких следующих лет такая же судьба может ждать те территории, которые страна-агрессор сохранит под своим контролем де-факто. Речь идет о части Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей.

Идеи России и США по состоянию на сейчас являются совершенно неприемлемыми для Украины. Это осознают не только в Киеве. Соответствующие заявления звучат от Каи Каллас, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, а также представителей Франции и Великобритании.

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа подытожил, что сейчас важно, чтобы Украина совместно с европейскими партнерами выдержала давление со стороны Соединенных Штатов и не уступала в тех вопросах, которые касаются государственных интересов.