Предложения Трампа не имеют смысла

Никто нам пока не предлагает плохого мира с Дональдом Трампом. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Предложение мира может поступить только от того, кто является стороной военного противостояния. В нашем случае это Владимир Путин. Путин никакого мира Украине не предлагает. Скорее всего, до конца осени не будет предлагать, если не будет на него значительного давления. А пока такое давление не предвидится.

Любые сигналы из Кремля о том, что они готовы убрать или изменить свои требования, не имеют смысла, если не сопровождаются готовностью подписать мирное соглашение. Путин десятки раз посылал противоречивые сигналы с целью сбить всех с толку. Это обычный шум войны. Что касается готовности Путина к миру, он ее наглядно продемонстрировал ночью на 24 апреля.

Трамп предлагает нам согласиться на признание США Крыма российским, предлагает сделку по минералам, будет еще предлагать кучу всякого разного. Это не имеет никакого отношения к миру, поскольку все эти предложения не сопровождаются предложением мира.

Предложение мира не имеет никакого смысла, если нет гарантий безопасности, которые бы помешали нарушению мира на второй день после подписания. Мы имеем неоднократные заявления со стороны представителей американской администрации, что таких гарантий со стороны США не будет.

Таким образом, все, что происходит, является отражением двух факторов:

желание Трампа показать какой-то результат (неважно, какой),

желание Трампа использовать сложные обстоятельства, в которых оказалась Украина, для получения какой-то пользы.

Нет никаких оснований ожидать продолжения американской помощи (и так же не было бы в случае избрания Камалы Харрис).

Политика Украины сейчас заключается в том, чтобы затягивать время, выгребая помощь, утвержденную еще Джо Байденом, и помогая побыстрее пробудиться Европе и нашим друзьям в США.

Коротко подытожу: мирное соглашение возможно только с тем, кто ведет против нас войну. Все остальные – танцы с бубнами для получения выгоды пользуясь жертвой агрессии.