ВСУ сократят вдвое: экс-полковник США предположил численность украинской армии после войны

При обсуждении мирного плана США одним из камней преткновения был вопрос численности ВСУ. Украина категорически выступила против сокращения войска. Экс-полковник США говорит, что на самом деле, это не такая большая проблема, как ее подают.

Какой будет численность ВСУ после окончания боевых действий, в интервью ТСН спрогнозировал старший советник Департамента по вопросам обороны и безопасности в Центре стратегических и международных исследований, бывший полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан, передает 24 Канал.

Как изменится численность ВСУ после войны?

Канчиан отметил, что после Украине придется и дальше инвестировать в оборону, в частности в сложные фортификационные сооружения и перевооружение. Большую часть этих инвестиций могут обеспечить европейские страны.

По словам экс-полковника, Украина могла бы перевооружить свои силы техникой, которую европейцы покупали бы у США.

По мнению эксперта, сейчас украинская армия насчитывает около 900 тысяч.

После введения режима прекращения огня численность ВСУ, вероятно, сократится до 300 – 400 тысяч, как это всегда происходит после окончания боевых действий. Поэтому Канчиан не считает вопрос численности украинской армии действительно большой проблемой в контексте мирных переговоров.