ЗСУ скоротять удвічі: експолковник США припустив чисельність української армії після війни

Під час обговорення мирного плану США одним із каменів спотикання було питання чисельності ЗСУ. Україна категорично виступила проти скорочення війська. Експолковник США каже, що насправді, це не така велика проблема, як її подають.

Якою буде чисельність ЗСУ після закінчення бойових дій, в інтерв'ю ТСН спрогнозував старший радник Департаменту з питань оборони та безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, колишній полковник Корпусу морської піхоти США Марк Канчіан, передає 24 Канал.

Дивіться також Муляжі ворога, вибухи та пастки: як "Сектор стійкості" допомагає визначати бойову готовність військових – репортаж

Як зміниться чисельність ЗСУ після війни?

Канчіан зазначив, що після Україні доведеться й надалі інвестувати в оборону, зокрема в складніші фортифікаційні споруди та переозброєння. Більшу частину цих інвестицій можуть забезпечити європейські країни.

За словами експолковника, Україна могла б переозброїти свої сили технікою, яку європейці купували б у США.

На думку експерта, зараз українська армія налічує близько 900 тисяч.

Після запровадження режиму припинення вогню чисельність ЗСУ, ймовірно, скоротиться до 300 – 400 тисяч, як це завжди відбувається після закінчення бойових дій. Тому Канчіан не вважає питання чисельності української армії справді великою проблемою у контексті мирних переговорів.