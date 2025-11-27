Европейцы узнали о мирном плане США только после его публикации в медиа, – NYT

Европейские чиновники узнали о мирном плане США только после того, как западные СМИ обнародовали его содержание. Они знали о подготовке администрацией Дональда Трампа некоего документа, но не могли себе представить, что "он будет настолько пророссийским".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Как в ЕС отреагировали на мирный план Трампа?

16 чиновников на условиях анонимности рассказали изданию, что многие европейские лидеры узнали о мирном плане Штатов из СМИ. По их словам, канцлер Германии Фридрих Мерц "был поражен и содержанием мирного плана, и тем, каким образом о нем узнал".

Как сообщает NYT, когда план "всплыл на поверхность", европейцы поняли, что Европу оставили в стороне от попыток администрации Трампа закончить крупнейшую наземную войну на континенте после Второй мировой.

Европейские дипломаты через свои каналы попытались проверить подлинность обнародованного в СМИ документа, после чего организовали встречу лидеров ЕС во время саммита "Большой двадцатки". Впоследствии они встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским и разработали собственный план.

Издание пишет, что Соединенные Штаты сначала игнорировали ЕС, но европейские дипломаты смогли повлиять на позицию государственного секретаря США Марко Рубио. После этого в ходе дальнейших переговоров первоначальный план США изменили. В Европе называют это "победой".

