Европейцы узнали о мирном плане США только после его публикации в медиа, – NYT
- Европейские чиновники узнали о мирном плане США через медиа, и были поражены его пророссийским характером.
- После обнародования плана, европейские дипломаты смогли повлиять на изменение первоначального плана США, и считают это "победой".
Европейские чиновники узнали о мирном плане США только после того, как западные СМИ обнародовали его содержание. Они знали о подготовке администрацией Дональда Трампа некоего документа, но не могли себе представить, что "он будет настолько пророссийским".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Как в ЕС отреагировали на мирный план Трампа?
16 чиновников на условиях анонимности рассказали изданию, что многие европейские лидеры узнали о мирном плане Штатов из СМИ. По их словам, канцлер Германии Фридрих Мерц "был поражен и содержанием мирного плана, и тем, каким образом о нем узнал".
Как сообщает NYT, когда план "всплыл на поверхность", европейцы поняли, что Европу оставили в стороне от попыток администрации Трампа закончить крупнейшую наземную войну на континенте после Второй мировой.
Европейские дипломаты через свои каналы попытались проверить подлинность обнародованного в СМИ документа, после чего организовали встречу лидеров ЕС во время саммита "Большой двадцатки". Впоследствии они встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским и разработали собственный план.
Издание пишет, что Соединенные Штаты сначала игнорировали ЕС, но европейские дипломаты смогли повлиять на позицию государственного секретаря США Марко Рубио. После этого в ходе дальнейших переговоров первоначальный план США изменили. В Европе называют это "победой".
Мирный план США: последние новости
Ранее США подготовили мирный план из 28 пунктов, но он уже претерпел изменения. В Офисе Президента отметили, что благодаря переговорам в Женеве ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции американцев, а финальные решения будут принимать на уровне президентов.
В The Atlantic считают, что план Дональда Трампа по мирного урегулирования в Украине оказался в тупике, поскольку он в значительной степени учитывает требования Кремля, а многие украинцы воспринимают его как капитуляцию.
Отмечается, что президент США считает свой план правильным. Однако союзники Соединенных Штатов пытаются убедить Дональда Трампа, что в войне виновата именно Россия, а Украине вместе с партнерами нужно остановить агрессию, а не выбирать выгодные для Кремля пути.