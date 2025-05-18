Первый пункт может остановить убийства уже сейчас, – Келлог о мирном плане США

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог напомнил о плане урегулирования войны США, который состоит из 22 пунктов. По его словам, первый пункт может "остановить убийства уже сейчас".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кита Келлога.

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Что Кэллог заявил о мирном плане США

Спецпредставитель Трампа напомнил, что по итогам переговоров в Лондоне Соединенные Штаты представили план из 22 пунктов, который должен был бы закончить войну России с Украиной.

По итогам лондонских встреч мы (США) разработали всеобъемлющий план из 22 пунктов, который является основой для мира. Первый пункт – это всеобъемлющее прекращение огня, которое остановит убийства уже сейчас,

– написал Келлог.

К слову, Путин отверг план урегулирования. Высокопоставленные российские чиновники сообщили специальному посланнику Трампа, что российский диктатор не хочет обсуждать "мирный план" из 22 пунктов, который Уиткофф разработал "при участии Украины и Европы".

Кит Келлог ранее отмечал, что Украина в хорошей позиции для мирных переговоров. По его словам, пункты плана урегулирования не являются идеальными, но Киев к этому готов.