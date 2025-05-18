Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Кіта Келлога.

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Що Келлог заявив про мирний план США

Спецпредставник Трампа нагадав, що за підсумками переговорів у Лондоні Сполучені Штати представили план з 22 пунктів, який мав би закінчити війну Росії з Україною.

За підсумками лондонських зустрічей ми (США) розробили всеосяжний план з 22 пунктів, який є основою для миру. Перший пункт – це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства вже зараз,

– написав Келлог.

До слова, Путін відкинув план врегулювання. Високопоставлені російські чиновники повідомили спеціальному посланцю Трампа, що російський диктатор не хоче обговорювати "мирний план" з 22 пунктів, який Віткофф розробив "за участі України та Європи".

Кіт Келлог раніше наголошував, що Україна в хорошій позиції для мирних переговорів. За його словами, пункти плану врегулювання не є ідеальними, але Київ до цього готовий.