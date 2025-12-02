Это бизнес-проект, – аналитик объяснил, какая выгода США в скандальном "мирном плане"

Дональд Трамп в любых ситуациях пытается найти выгоду. Вероятно, так называемый "мирный план" также имеет аналогичную цель.

Поговаривают, что настоящей целью "мирного плана" Трампа было просто заставить США и Европу снять санкции с России. Однако политический аналитик и публицист Станислав Белковский в эфире 24 Канала сказал, что для американского президента санкции являются второстепенным вопросом.

Чего сейчас добивается Трамп?

Сейчас ключевое для Дональда Трампа – экономика и бизнес-сделка с Владимиром Путиным относительно огромных природных ресурсов, в частности Арктики, а также расположение крупных центров обработки данных на российской территории.

Остро стоит вопрос обсуждения этого масштабного бизнес-проекта, ведь его условия уже неформально обсуждались во время многочисленных визитов Стива Уиткоффа в Москву и Санкт-Петербург. Однако официально начать эту деятельность Трамп сможет только после окончания войны или хотя бы прекращения огня,

– сказал Белковский.

По его словам, ответственность перед избирателями и реакция республиканских кругов заставляет Трампа прежде всего обеспечить мир, а уже потом вести переговоры с Путиным.

В этом контексте Трамп хотел бы хотя бы частично отменить санкции против России, и нормализовать отношения с Путиным, чтобы глава Кремля перестал быть агрессором и современным аналогом Адольфа Гитлера, а вернулся к роли партнера США в каком-то бизнесе.

Однако это значительная часть плана Трампа. Я думаю, что Путин об этом знает,

– добавил политический аналитик.

Однако Европа имеет другой подход, ведь готовится к полномасштабному нападению России. Именно поэтому маловероятно, что европейцы отменят санкции против России.

В то же время аналитик объяснил, что санкции против "Роснефти" и "Лукойла" имели определенную цель – перевести под контроль США международные активы местных компаний, поставляющих российскую нефть в ряд европейских стран.

В частности, на днях состоялся визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и одним из ключевых вопросов, которые он обсуждал с Путиным, является то, что венгерская энергетическая компания MOL приобретет сербскую NIS, которая также находится под энергетическими санкциями. Однако после заключения сделки она перейдет под неформальный контроль окружения Трампа.

Таким образом Трамп пытается стать главным игроком на энергетическом рынке, и не только на европейском. Это очень важный аспект для потенциального пакта, который сейчас обсуждается.

Согласится ли Путин на "мирный план"?