Министерство иностранных дел России заявило, что положительно оценивает усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску решений для так называемого мирного плана. В то же время в ведомстве подчеркнули, что Кремль не пойдет ни на какие уступки в отношении Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, которое цитирует пропагандистское российское издание "Интерфакс".

Что заявили в МИД России относительно мирного плана Трампа?

По словам Сергея Рябкова, Дональд Трамп якобы "понимает первопричины конфликта" и "признает их".

Ни о каких уступках и сдаче подходов к ключевым моментам, стоящих перед нами во время СВО (так Россия называет войну в Украине – 24 Канал), не может быть и речи. В период после Анкориджа (место, где Трамп и Путин встречались 15 августа – 24 Канал) мы наблюдаем просто феерию антироссийских выбросов и не менее интенсивный поток действий со стороны наших противников и сторонников продолжения войны, которых очень много,

– заместитель министра иностранных дел России.

Кроме того, Рябков сказал, что Москва не готова публично обсуждать "различные версии мирного плана Трампа". В то же время он пожаловался на "отсутствие политической воли" у американцев придерживаться каких-то договоренностей саммита на Аляске.

Кстати, политтехнолог Тарас Загородний заявил в эфире 24 Канала, что сейчас стоит затягивать время с обсуждением "мирного плана" США. Кроме того, по мнению эксперта, Украина должна сосредоточиться на производстве своего оружия и нанесении ударов по России, тогда сможет усилить свои позиции на переговорах.

