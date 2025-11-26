"Ни о каких уступках не может быть и речи": в МИД России прокомментировали мирный план Трампа
- МИД России "положительно оценивает" усилия администрации Трампа по мирному плану, но не готов идти на уступки по Украине.
- Заместитель министра Сергей Рябков заявил, что Москва не готова публично обсуждать различные версии мирного плана Трампа.
Министерство иностранных дел России заявило, что положительно оценивает усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску решений для так называемого мирного плана. В то же время в ведомстве подчеркнули, что Кремль не пойдет ни на какие уступки в отношении Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, которое цитирует пропагандистское российское издание "Интерфакс".
Что заявили в МИД России относительно мирного плана Трампа?
По словам Сергея Рябкова, Дональд Трамп якобы "понимает первопричины конфликта" и "признает их".
Ни о каких уступках и сдаче подходов к ключевым моментам, стоящих перед нами во время СВО (так Россия называет войну в Украине – 24 Канал), не может быть и речи. В период после Анкориджа (место, где Трамп и Путин встречались 15 августа – 24 Канал) мы наблюдаем просто феерию антироссийских выбросов и не менее интенсивный поток действий со стороны наших противников и сторонников продолжения войны, которых очень много,
– заместитель министра иностранных дел России.
Кроме того, Рябков сказал, что Москва не готова публично обсуждать "различные версии мирного плана Трампа". В то же время он пожаловался на "отсутствие политической воли" у американцев придерживаться каких-то договоренностей саммита на Аляске.
Кстати, политтехнолог Тарас Загородний заявил в эфире 24 Канала, что сейчас стоит затягивать время с обсуждением "мирного плана" США. Кроме того, по мнению эксперта, Украина должна сосредоточиться на производстве своего оружия и нанесении ударов по России, тогда сможет усилить свои позиции на переговорах.
Что в России еще говорили ранее о мирных планах по окончанию войны?
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва якобы неофициально получила несколько вариантов мирного плана США, но они сложны для понимания. Российский чиновник говорит, что его страна положительно относится к некоторым моментам мирного плана Трампа, но многое "требует дискуссии".
Также глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия получила мирный план Трампа по Украине через неофициальные каналы. В то же время российский министр обвинил Запад в "срыве прогресса" в урегулировании конфликта и цинично отметил, что Россия "продолжает дипломатические усилия".
Интересно, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит делать выводы о приближении завершения войны в Украине. Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что в разных странах, в том числе в США, будет много людей, которые будут пытаться сорвать мирный процесс.