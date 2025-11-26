Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, яку цитує пропагандистське російське видання "Інтерфакс".

До теми У Кремлі вже занервували: які важливі зміни можуть бути у "мирному плані" США

Що заявили у МЗС Росії стосовно мирного плану Трампа?

За словами Сергія Рябкова, Дональд Трамп нібито "розуміє першопричини конфлікту" та "визнає їх".

Про жодні поступки та здачу підходів до ключових моментів, що стоять перед нами під час СВО (так Росія називає війну в Україні – 24 Канал), не може бути й мови. У період після Анкориджа (місце, де Трамп і Путін зустрічалися 15 серпня – 24 Канал) ми спостерігаємо просто феєрію антиросійських викидів і не менш інтенсивний потік дій з боку наших супротивників та прихильників продовження війни, яких дуже багато,

– заступник міністра закордонних справ Росії.

Окрім того, Рябков сказав, що Москва не готова публічно обговорювати "різні версії мирного плану Трампа". Водночас він пожалівся на "відсутність політичної волі" в американців дотримуватися якихось домовленостей саміту на Алясці.

До речі, політтехнолог Тарас Загородній заявив в етері 24 Каналу, що нині варто затягувати час з обговоренням "мирного плану" США. Окрім того, на думку експерта, Україна має зосередитись на виробництві своєї зброї й завдаванні ударів по Росії, тоді зможе посилити свої позиції на переговорах.

Що в Росії ще казали раніше про мирні плани щодо закінчення війни?