Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, яку цитує пропагандистське російське видання "Інтерфакс".
Що заявили у МЗС Росії стосовно мирного плану Трампа?
За словами Сергія Рябкова, Дональд Трамп нібито "розуміє першопричини конфлікту" та "визнає їх".
Про жодні поступки та здачу підходів до ключових моментів, що стоять перед нами під час СВО (так Росія називає війну в Україні – 24 Канал), не може бути й мови. У період після Анкориджа (місце, де Трамп і Путін зустрічалися 15 серпня – 24 Канал) ми спостерігаємо просто феєрію антиросійських викидів і не менш інтенсивний потік дій з боку наших супротивників та прихильників продовження війни, яких дуже багато,
– заступник міністра закордонних справ Росії.
Окрім того, Рябков сказав, що Москва не готова публічно обговорювати "різні версії мирного плану Трампа". Водночас він пожалівся на "відсутність політичної волі" в американців дотримуватися якихось домовленостей саміту на Алясці.
До речі, політтехнолог Тарас Загородній заявив в етері 24 Каналу, що нині варто затягувати час з обговоренням "мирного плану" США. Окрім того, на думку експерта, Україна має зосередитись на виробництві своєї зброї й завдаванні ударів по Росії, тоді зможе посилити свої позиції на переговорах.
Що в Росії ще казали раніше про мирні плани щодо закінчення війни?
Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Москва нібито неофіційно отримала кілька варіантів мирного плану США, але вони складні для розуміння. Російський посадовець каже, що його країна позитивно ставиться до деяких моментів мирного плану Трампа, але багато чого "вимагає дискусії".
Також глава МЗС Росії Сергій Лавров зазначив, що Росія отримала мирний план Трампа по Україні через неофіційні канали. Водночас російський міністр звинуватив Захід у "зриві прогресу" у врегулюванні конфлікту та цинічно зазначив, що Росія "продовжує дипломатичні зусилля".
Цікаво, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не варто робити висновки про наближення завершення війни в Україні. Крім того, прессекретар Путіна заявив, що у різних країнах, у тому числі в США, буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес.