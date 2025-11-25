Отбивался от критики: Вэнс публично обвинил Конгресс в атаках на мирную инициативу Трампа
- Вэнс публично защищал мирный план Трампа, обвиняя критиков в Конгрессе в недооценке внутренних проблем США.
- Зато бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл подчеркнул, что мирный план Трампа, который соответствует российским требованиям, не популярен среди ни среди украинцев, ни среди избирателей Трампа.
Мирный план Трампа вызвал возмущение не только среди демократов, но и в кругу многих республиканцев. В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс резко отреагировал на критику в Конгрессе относительно 28-пунктного мирного плана.
Серию возмутительных сообщений с обвинениями критиков в том, что их больше беспокоит внешняя политика, чем внутренние проблемы США опубликовал сам вице-президент США Джей Ди Вэнс в сети X, передает 24 Канал.
Как Вэнс высказался о критиках мирного плана?
По словам вице-президента, многие утверждения этих людей о войне в Украине якобы оказались ложными, однако он хотел бы сосредоточить внимание именно на ситуации в США.
Можно не соглашаться, но столько страстей из-за одного вопроса, когда в вашей собственной стране серьезные проблемы... Проявите хоть немного пыла к своей стране,
– написал Вэнс.
Особенно он выделил бывшего лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. Ранее он посоветовал Трампу сменить советников в Белом доме, если те больше озабочены тем, чтобы "задобрить Путина", чем обеспечить мир.
Вэнс назвал это "смешной атакой" на президентскую команду и отметил, что именно его команда работала над тем, чтобы "расчистить беспорядок в Украине", оставленный предыдущими администрациями.
В ответ Макконнелл подчеркнул, что критиковать соглашение, которое на начальном этапе фактически отвечало российским требованиям, вполне логично.
Он привел данные опроса украинцев, согласно которым 75% не поддерживают планы, ограничивающие ВСУ или предусматривающие сдачу контроля над территориями.
Сенатор добавил, что даже среди избирателей Трампа идея отдать часть украинских территорий непопулярна, зато поддержка санкций против России и помощь Украине пользуется значительно большей поддержкой.
Вывод прост: наиболее базовые реалии заключаются в том, что цена мира имеет значение. Соглашение, что вознаграждает агрессию, не стоит бумаги, на которой написана. Америка не является нейтральной стороной и не должна притворяться ею,
– резюмировал Макконнелл.
К чему привела критика мирного плана?
После переговоров в Женеве американский мирный план пересмотрели и существенно изменили, чтобы защитить украинские "красные линии" и учесть интересы Киева и его союзников. По данным дипломатических источников, в ноябре США пытались продвигать предложения, которые фактически играли в пользу России.
В обновленной версии документа Киев устранил максималистские требования Москвы и сократил количество пунктов с 28 до 19. Украинская сторона вместе с европейскими союзниками отмечает, что нынешняя линия фронта должна служить исходной точкой для любых территориальных дискуссий, без официального признания территорий, захваченных Россией.
В то же время в Брюсселе и других европейских столицах обращают внимание на риски ограничения американской помощи Украине из-за изменений в мирном плане. Европейские дипломаты уже планируют консультации по разработке альтернативных механизмов поддержки Киева, чтобы обеспечить стабильность и безопасность на фоне агрессии России.