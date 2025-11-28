Из мирного плана Трампа убрали все пункты о ЕС и НАТО, – председатель Евросовета Кошта
- США разработали мирный план для Украины, из которого впоследствии изъяли все пункты, касающиеся ЕС и НАТО.
- США обязались не обсуждать вопросы ЕС или НАТО без привлечения европейцев в переговорах с Россией.
США разработали мирный план для Украины, который противоречит интересам ЕС. В Брюсселе государства-члены блока пытаются решить вопрос о финансировании Украины в ближайшие годы.
Свое мнение по этому поводу высказал председатель Европейского Совета Антонио Кошта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Handelsblatt.
Как изменился мирный план?
Президент Совета ЕС Антонио Кошта в интервью Handelsblatt сообщил, что видит прогресс в вопросе мирного урегулирования, несмотря на некоторые нюансы.
Соединенные Штаты и украинцы разработали новый рабочий документ. В этом новом плане все пункты, касающиеся Европейского Союза, были изъяты. Все, что касается НАТО, также было изъято,
– сказал он.
По его словам, США обязались не обсуждать вопрос ЕС или НАТО в переговорах с Россией по миру в Украине без привлечения европейцев. Кошта также высказался относительно возможных территориальных уступок Украины.
По его мнению, если международное сообщество "позволит большой стране силой изменить границы и территорию другой страны, это будет очень опасным прецедентом для мира". Впрочем, Европа пересматривает свой геополитический подход.
Как Европа относится к мирному плану?
По данным NYT, европейцы узнали о мирном плане только после того, как западные СМИ обнародовали его содержание. Они знали о подготовке некоего документа, но не могли представить, что "он будет настолько пророссийским".
Комментируя план, министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Штенергард заявила, что ее страна никогда не признает аннексию Россией Крыма или любого другого временно оккупированного региона Украины.
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что ряд пунктов мирного плана завершения войны в Украине, предложенных США и Россией, требуют доработки, ведь некоторые из предложений являются неприемлемыми.
Впоследствии британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что европейские партнеры Украины решили дорабатывать предложенный Вашингтоном "мирный план" для окончания войны, а не создавать собственный.