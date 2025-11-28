З мирного плану Трампа прибрали всі пункти про ЄС і НАТО, – голова Євроради Кошта

США розробили мирний план для України, який суперечить інтересам ЄС. У Брюсселі держави-члени блоку намагаються розв'язати питання стосовно фінансування України у найближчі роки.

Свою думку з цього приводу висловив голова Європейської Ради Антоніо Кошта. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Handelsblatt.

Дивіться також Як Кремль дурить Трампа: експерти розібрали нахабні заяви Путіна про війну та мирну угоду

Як змінився мирний план?

Президент Ради ЄС Антоніо Кошта в інтерв'ю Handelsblatt повідомив, що бачить прогрес у питанні мирного врегулювання, попри деякі нюанси.

Сполучені Штати та українці розробили новий робочий документ. У цьому новому плані всі пункти, що стосуються Європейського Союзу, були вилучені. Все, що стосується НАТО, також було вилучено,

– сказав він.

За його словами, США зобов'язалися не обговорювати питання ЄС чи НАТО в переговорах з Росією щодо миру в Україні без залучення європейців. Кошта також висловився стосовно можливих територіальних поступок України.

На його думку, якщо міжнародна спільнота "дозволить великій країні силоміць змінити кордони та територію іншої країни, це буде дуже небезпечним прецедентом для світу". Утім, Європа переглядає свій геополітичний підхід.

Як Європа ставиться до мирного плану?