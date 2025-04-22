Кремль не ознакомлен с "мирным планом" Трампа относительно Украины, – Песков

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Певсков заявил, что Кремль не ознакомлен с содержанием плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине.

По его словам, никто бы не делал его публичным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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"Никто не делал бы его публичным", – ответил представитель Кремля.

Напомним, издание The New York Post пишет, что "мирный план" Трампа может предусматривать, что в Украину могут зайти миротворцы и европейские силы. Отмечается, что команда Трампа рассматривает вариант введения миротворческой миссии для контроля за прекращением огня между Украиной и Россией.

Также высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа для The New York Post рассказал, что якобы Украина готова "распрощаться" с 20% своей территории, но при одном условии. По его словам, Украина якобы "готова отдать 20% своей территории", если это будет восприниматься как "де-факто" признание, а не "де-юре".

Издание The Washington Post сообщало, что США предложили Украине мирный план с уступками для России. В частности, среди предложений американцев – признание аннексии Крыма 2014 года, исключение возможности вступления Украины в НАТО, прекращение огня вдоль текущей линии фронта, объявление территории вокруг Запорожской АЭС нейтральной под американским контролем.