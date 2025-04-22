Отмечается, что этот план предусматривает признание аннексии Крыма 2014 года, исключение возможности вступления Украины в НАТО, прекращение огня вдоль текущей линии фронта, объявление территории вокруг Запорожской АЭС нейтральной под американским контролем, передает 24 Канал.

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Что известно

Сейчас США ожидают ответа Киева. После того, как украинская сторона даст согласие на план, его должны показать Москве.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа для The New York Post сказал, что во время переговоров с американской делегацией на прошлой неделе в Париже Киев больше всего беспокоила именно "земельная" часть соглашения. По словам чиновника, Украина якобы "готова отдать 20% своей территории", если это будет восприниматься как "де-факто" признание, а не "де-юре".

"Де-факто" означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но не говорим, что Украина отказывается от нее навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаем, что россияне взяли эту землю, и мы ее больше никогда не увидим,

– сказал чиновник.

Также он в комментарии изданию заявил, что мирный план может включать размещение европейских сил в Украине в случае достижения прекращения огня.