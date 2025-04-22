Зазначається, що цей план передбачає визнання анексії Криму 2014 року, виключення можливості вступу України до НАТО, припинення вогню вздовж поточної лінії фронту, оголошення території навколо Запорізької АЕС нейтральною під американським контролем, передає 24 Канал.

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Що відомо

Наразі США очікують на відповідь Києва. Після того, як українська сторона дасть згоду на план, його мають представити Москві.

Високопосадовець адміністрації Трампа для The New York Post сказав, що під час переговорів з американською делегацією минулого тижня в Парижі Київ найбільше турбувала саме "земельна" частина угоди. За словами чиновника, Україна нібито "готова віддати 20% своєї території", якщо це буде сприйматися як "де-факто" визнання, а не "де-юре".

"Де-факто" означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але не кажемо, що Україна відмовляється від неї назавжди. "Де-юре" означає, що ми визнаємо, що росіяни взяли цю землю, і ми її більше ніколи не побачимо,

– сказав посадовець.

Також він у коментарі виданню заявив, що мирний план може включати розміщення європейських сил в Україні в разі досягнення припинення вогню.