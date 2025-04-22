Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що Путін, безумовно, хоче продовження війни. На його думку, допоки кремлівський диктатор при владі – вона триватиме.

Дивіться також За ними майбутнє країни, – Путін назвав окупантів "новою російською елітою"

"Завершення війни для Путіна означатиме програш та фізичну смерть. Його усунуть від влади", – сказав він.

Чому Путін маніпулює "перемир'ям"

За словами Тараса Загороднього, у Кремлі хочуть спокійно відсвяткувати 9 травня, саме тому там наполягають на "перемир'ї".

Вони думають, що буде не дуже гарно, якщо гості, стоячи на "Красній площі", будуть дивитися не на техніку, а десь в небо, побоюючись, чи по них запустили дрони, чи ні,

– зауважив він.

Тактично росіяни довкола цієї теми формуватимуть свою риторику, однак, як підкреслив політтехнолог, стратегічно вони зриватимуть будь-яке перемир'я. Все тому, що Путін переконаний, що Росія має перевагу на полі бою.

Візит Трампа до Росії

Раніше було повідомлення, що Дональд Трамп може поїхати на 9 травня до Росії. Загородній вважає, що це малоймовірно, адже лідер США людина прагматична. Він любить зустрічатися, коли важливі питання вже на фінальному етапі обговорення.

Оскільки (між Росією та США – 24 Канал) немає точок дотику, то навіщо зустрічатись чи, наприклад, їхати до Москви?

– висловився політтехнолог.

Він додав, якщо Україна та Росія все ж дійдуть згоди щодо ймовірного перемир'я, то українській стороні варто зазначити, що вона не гарантує безпеку всім, хто приїжджає на 9 травня, щоб постояти на Червоній площі.

Цікаво, що у Кремлі схвально реагують на заяви Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Владімір Мединський, один з ключових ідеологів путінського режиму, висловив захоплення підходом Трампа та заявив, що його ініціативи варто включити до російських підручників історії.