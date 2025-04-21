Так, чи чекає Путін Трампа на 9 травня в Москві, відповів Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пабліки, які цитують речника Кремля.

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Чи приїде Трамп 9 травня у Москву

Посіпака Путіна прокоментували можливість участі президента США Дональд Трампа у заходах 9 травня у Москві.

У відповідь на запитання Пєсков сказав, що "про приїзд Трампа 9 травня до Москви не йдеться".

До слова сам Трамп ще в лютому цього року спростував інформацію, яку поширювали ЗМІ про свій запланований візит до Москви 9 травня.

Нагадаємо, що вже давніше Путін почав збирати своїх "друзів" на черговий парад 9 травня. Відомо, що очільник словацького уряду відкинув заклик глави дипломатії ЄС Каї Каллас до європейських лідерів не відвідувати Москву 9 травня. Так, Роберт Фіцо підтвердив, що точно планує приїхати до російської столиці.

Зазначимо, що Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Компанію для Фіцо складе ще кілька лідерів, про що писали пропагандистські ЗМІ. Ідеться про президента Сербії Александара Вучича. Зміцнювати російсько-бразильські відносини 9 травня планує й президент південноамериканської країни Луїс Інасіу Лула да Сілва.