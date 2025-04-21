Дональд Трамп 20 квітня вразив заявою, що мир в Україні може настати вже цього тижня. Мова про можливе укладення мирної угоди, після якої Україна та Росія зможуть торгувати зі США та "добре заробити".

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Що відповіли в Росії на заяву Трампа про мир уже цього тижня

Речник Кремля Пєсков традиційно ухилився від прямої відповіді.

Я не хотів би зараз давати якісь коментарі, тим більше щодо часових рамок,

– заявив він.

За його словами, Путін і російська сторона залишаються відкритим до пошуку врегулювання та продовжують роботу з американською стороною. І сподіваються, що ця робота дасть результат.

Окрім цього Пєсков зробив цікаву заяву. Мовляв, "пошук шляхів мирного врегулювання в Україні не може проходити в публічній площині, потрібно акуратно ставитися до інформаційних вкидань".

Росіяни вкотре згадали про НАТО. Нібито членство України в Альянсі становитиме загрозу інтересам Росії. Як повідомив Пєсков, Вашингтон "на різних рівнях заявляв про неможливість членства України в НАТО". Що збігається з позицією Москви.

Речник Кремля додав, що "великоднє перемир'я" було ініціативою Путіна.

Нагадаємо, на республіканському телеканалі Fox News на Великдень показували служби з Ватикану, Києва та Москви. У кадрі великим планом з'явилися Путін і патріарх Кіріл. А Київ узагалі підписали як російське місто.