Дональд Трамп 20 апреля поразил заявлением, что мир в Украине может наступить уже на этой неделе. Речь о возможном заключении мирного соглашения, после которого Украина и Россия смогут торговать с США и "хорошо заработать".

Смотрите также США пригрозили выходом из мирных переговоров: все, что известно

Что ответили в России на заявление Трампа о мире уже на этой неделе

Спикер Кремля Песков традиционно уклонился от прямого ответа.

Я не хотел бы сейчас давать какие-то комментарии, тем более относительно временных рамок,

– заявил он.

По его словам, Путин и российская сторона остаются открытым к поиску урегулирования и продолжают работу с американской стороной. И надеются, что эта работа даст результат.

Кроме этого Песков сделал интересное заявление. Мол, "поиск путей мирного урегулирования в Украине не может проходить в публичной плоскости, нужно аккуратно относиться к информационным вбросам".

Россияне в очередной раз вспомнили о НАТО. Якобы членство Украины в Альянсе будет представлять угрозу интересам России. Как сообщил Песков, Вашингтон "на разных уровнях заявлял о невозможности членства Украины в НАТО". Что совпадает с позицией Москвы.

Представитель Кремля добавил, что "пасхальное перемирие" было инициативой Путина.

Напомним, на республиканском телеканале Fox News на Пасху показывали службы из Ватикана, Киева и Москвы. В кадре крупным планом появились Путин и патриарх Кирилл. А Киев вообще подписали как российский город.