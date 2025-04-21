Так, ждет ли Путин Трампа на 9 мая в Москве, ответил Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские паблики, которые цитируют представителя Кремля.

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Приедет ли Трамп 9 мая в Москву

Приспешник Путина прокомментировали возможность участия президента США Дональд Трампа в мероприятиях 9 мая в Москве.

В ответ на вопрос Песков сказал, что "о приезде Трампа 9 мая в Москву речь не идет".

К слову сам Трамп еще в феврале этого года опроверг информацию, которую распространяли СМИ о своем запланированном визите в Москву 9 мая.

Напомним, что уже давнее Путин начал собирать своих "друзей" на очередной парад 9 мая. Известно, что глава словацкого правительства отверг призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас к европейским лидерам не посещать Москву 9 мая. Так, Роберт Фицо подтвердил, что точно планирует приехать в российскую столицу.

Отметим, что Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.

Компанию для Фицо составит еще несколько лидеров, о чем писали пропагандистские СМИ. Речь идет о президенте Сербии Александаре Вучиче. Укреплять российско-бразильские отношения 9 мая планирует и президент южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва.